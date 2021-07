Pünktlich zu den Sommerferien sind auf dem Schulhof in Zülichendorf die Bauarbeiter angerückt. Der Schulhof wird umgebaut. Mit vielen Neuerungen soll er zum Treffpunkt für das ganze Dorf werden.

So trist wie in diesen Tagen soll der Schulhof in Zülichendorf bald nie wieder aussehen. Schulleiterin, Bürgermeister und Baufachleute freuen sich über den Baustart. Quelle: Victoria Barnack