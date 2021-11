Zülichendorf

Noch hatte das Band, das zur offiziellen Eröffnung durchschnitten wurde, nicht die Erde berührt. Schon stürmten am Montag sämtliche Kinder der ersten bis sechsten Klassen zu den verlockenden Spielmöglichkeiten, die ihnen ab sofort zur Verfügung stehen. Nach nur wenigen Monaten Bauzeit ist die Schulhofumgestaltung in Zülichendorf endlich abgeschlossen.

Rauf auf den Bolzplatz

Als erstes wurde der mit Kunstrasen belegte Bolzplatz in Beschlag genommen. Ein Ball reichte nicht, um die Mädchen und Jungen in Schach zu halten. Allerdings waren auch mehr als 22 Spieler auf dem Feld. Ähnlich frequentiert war das neue Klettergerüst, das auf dem hinteren linken Teil des Hofes seinen Platz gefunden hat. Hier können die Schüler zukünftig ihre Geschicklichkeit testen, hangeln, klettern oder im Sand spielen. Was das übrige Gelände betrifft, heißt es noch Vorsicht walten zu lassen. Denn Gras, Büsche und Pflanzen müssen erst noch Wurzeln schlagen.

Die Schulsprecherin Pia Rische durfte das Band zerschneiden. Quelle: Iris Krüger

Lesen Sie auch Halbzeit beim Schulhof-Bau in Zülichendorf

Die Gesamtfläche, die auf dem Schulhof in Zülichendorf umgestaltet wurde, beträgt 5.000 Quadratmeter. 600 Quadratmeter Betonpflaster wurden neu verlegt, 1.000 Quadratmeter Asphalt als Roller- und Verkehrsparcours hergestellt. Neben dem neuen Bolzplatz entstanden Sandspielflächen, Grünflächen nebst Gehölzen und 17 Bäumen. Auch an Sitzgelegenheiten und Beleuchtung wurde gedacht. Die Summe für das Bauprojekt betrug rund eine halbe Million Euro, davon kamen 360.000 Euro aus Leader-Mitteln des Landes Brandenburg.

Was lange währt...

„Wir haben lange auf den Umbau gewartet“, sagt Rektorin Christina Schneider in ihrer kurzen Ansprache, aber nun sei es endlich Realität. „Die ersten Planungen zur Schulhoferneuerung stammen aus dem Jahr 2008“, erinnert sie sich. Einen zweiten Versuch habe man 2015 gestartet, doch auch daraus wurde nichts. „Anfang 2021 hieß es zum dritten Mal, dass es nun soweit sei. Doch ich wollte das erst glauben, wenn auch wirklich losgelegt wird“, sagt sie scherzhaft. Und es wurde losgelegt. Jede Woche habe man die Fortschritte sehen können, die von den Bauarbeitern geleistet wurden. „Sie schufen derart viel in so kurzer Zeit, sowas habe ich selten gesehen“, sagt die Schulleiterin begeistert.

Kinderwünsche wurden erfüllt

Begeistert über das gelungene Bauvorhaben ist natürlich auch Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin. „Als ich noch ganz neu im Amt war, war ich bei Euch in der Schule zu Besuch“, erinnert er sich. Damals hatte es sich wohl bereits herumgesprochen, dass er selten Nein sagen könne, vermutet er. Daher habe man ihm eine Dose zukommen lassen, die bestückt mit Kinderwünschen war.

Run auf das neue Klettergerüst. Quelle: Iris Krüger

Feierliche Übergabe

„Zu diesem Wünschen gehörten unter anderem ein bunterer Schulhof, neue Spielgeräte, mehr Grünes und ein neuer Boden. Und nun kann ich stolz verkünden: Der am meisten genannte Wunsch – ein rundum erneuerter Schulhof – wurde nun erfüllt. Dieser wird heute an euch übergeben.“ Allerdings, fügte er hinzu, sei ein derart außergewöhnliches Areal nicht selbstverständlich. „Daher bitte ich euch: Haltet den Platz in Ehren, damit auch die, die nach Euch kommen, genauso viel Freude daran haben, wie ihr ihn ab heute haben werdet!“

Absperrungen nötig

Auch wenn fast die gesamte Schulhoffläche für die Kinder am 15. November freigegeben wurde, müssen in den kommenden Wochen und Monaten noch kleine Arbeiten erledigt werden. „So stellen wir noch zwei weitere Fitnessgeräte auf. Zudem gilt es, die Sitzauflagen auf die Sitzblöcke aufzubauen“, sagt Scheddin. Mit der wärmeren Jahreszeit kann dann auch die grüne Rasenfläche freigegeben werden. Diese bleibt weiterhin abgesperrt.

Von Iris Krüger