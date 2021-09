Schöbendorf

Genau 26 der robusten, gutmütigen und besonders gehaltvolle Milch gebenden Jersey-Kühe standen in Schöbendorf (Teltow-Fläming) im Frühjahr 2020 bereit für den Verkauf nach Gran Canaria. Dann kam der Lockdown, der Kuh-Handel brach vorerst ein. Sonst habe Corona die Arbeit der Agrargesellschaft Baruther Urstromtal mbH & Co. KG „null“ beeinflusst, sagt ihr Geschäftsführer Rainer Schmitt. „Wir hatten Glück. Nicht ein einziger Fall von Corona unter den 15 Beschäftigten.“

Bauern wollen keine Subventionen, sondern „fair bezahlt werden“

Doch dann stößt dem gebürtigen Franken, der 2008 als Betriebsleiter nach Schöbendorf kam und 2014 die Geschäftsführung übernahm, doch etwas bitter auf: „Die Molkereien haben die Corona-Krise genutzt, um den Milchpreis zu drücken.“ Selbst von den aktuell wieder 34 Cent Grundpreis pro Liter Milch könne den Leuten am Melkstand, die schwere Arbeit in Schichten leisten, kaum mehr als der Mindestlohn gezahlt werden. So finde man immer seltener Personal. „Kein Bauer will Subventionen, sondern für seine Produkte fair bezahlt werden“, mahnt der 46-Jährige und prophezeit: „Wenn die Politik nichts unternimmt, ist die Milchwirtschaft im Osten Deutschlands bald verschwunden.“ Nach Angaben des Amtes für Statistik sinkt der Rinderbestand in Brandenburg seit vielen Jahren und war 2020 so gering wie seit 1990 nicht mehr.

Alternative Vertriebswege finden

Was tun? „Es wäre wichtig, dass wir Bauern eine starke Lobby haben, um den milchverarbeitenden Betrieben auf Augenhöhe begegnen zu können“, so Rainer Schmitt. Eine weitere Möglichkeit sieht er in der Selbstvermarktung, also im Finden von alternativen Vertriebswegen – und im Belassen der Milch in kleinen, möglichst regionalen Kreisläufen, „sodass die Menschen vor Ort in Lohn und Brot sind und nachhaltig gewirtschaftet werden kann“, so die Vision des Landwirts. Hier ist die Agrargesellschaft Baruther Urstromtal auf gutem Wege, verkauft Milch an eine Käserei und eine Eismanufaktur.

„Urstrom Kaese“ wird aus der MIlch von Jersey-Kühen hergestellt. Quelle: Anna Warnow/From Hand To Mouth

Käse von „Urstrom Kaese“ aus Schöbendorf

Die Käserei hatte Rainer Schmitt schon 2018 auf dem Betriebsgelände eingerichtet. Seit Sommer vorigen Jahres gibt es vielversprechende Pächter dafür: Yule Seifert und Paul Thomas – sie Bauingenieurin aus Belgien mit Liebe zum Käse, er handwerklicher Käsehersteller aus Großbritannien. Für beide war der erste Lockdown ein Geschenk, das sie nutzten, um ihre alten Jobs an den Nagel zu hängen und ihren Traum von der eigenen Käseherstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Vier Sorten „Urstrom Kaese“ haben sie im Angebot: den Weichkäse „Baruther Urstromtal“, einen Frischkäse, einen dunklen Käse und einen Weichkäse mit Ascheschicht. Außerdem bieten sie Kefir, Quark, Joghurt und frische Milch an.

Bisher sind die Produkte nur in Gourmetläden in Berlin, in der Käserei Blankenfelde und seit Ende März auch freitags im Hofladen in Schöbendorf (eine Idee von Rainer Schmitt) zu haben. Im Moment reiche das Geld gerade so zum Leben, sagt Yule Seifert, Ende des Jahres werde man sich wohl normales Gehalt zahlen können – „und das reicht uns“. Doch das Paar Seifert/Thomas hat Pläne. Vor Kurzem wurde ein größerer Pasteurisierapparat gekauft, um mehr Milch verarbeiten zu können. Es soll also mehr Käse geben – und weitere Sorten. „Wir haben mit der Entwicklung eines Schnittkäses angefangen. Es wird circa ein Jahr dauern, bis der fertig ist. Danach möchten wir auch noch Blauschimmel und Cheddar herstellen“, verrät die junge Frau. Die Nachfrage sei „sehr hoch“.

Eis von Urstrom Jersey's mit der besonders gehaltvollen Milch der Jersey-Kühe. Zum Beispiel in der Sorte Himbeer mit weißer belgischer Schokolade. Quelle: Urstrom Jersey's

„Urstrom-Jersey‘s“-Eis in Beelitz-Heilstätten

Auch Loreen Herrmann, die zusammen mit ihrem Mann Christian die Gastronomie in Beelitz-Heilstätten betreibt, hat die durch die Corona-Zwangspause gewonnene Zeit genutzt, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. Seit Anfang des Jahres gibt es nun die Eismanufaktur „Urstrom-Jersey‘s“. Milcheis, Sorbet, Stieleis, Softeis in verschiedenen Sorten, 100 Prozent aus natürlichen Zutaten. Alles begann mit einem Anruf bei Rainer Schmitt. Loreen Herrmann wusste von den Jersey-Kühen in der Nachbargemeinde und wollte genau diese Milch für ihr Eis. Rainer Schmitt sei sehr freundlich und offen, so habe man sich schnell geeinigt. Selbst die Eismaschine, die jetzt im Herrmannschen Wohnhaus in Scharfenbrück steht, stammt von der Baruther Agrargesellschaft, die zu DDR-Zeiten einmal eine LPG gewesen ist und die jetzt mit 400 Milchkühen die bundesweit zweitgrößte Jersey-Kuhherde besitzt.

Jersey-Milch: Hoher Nährwert und gut bekömmlich

Sowohl die Käsemacher als auch die Eisfrau schwören auf die Milch der Schöbendorfer Jersey-Kühe. Diese Milch hat einen höheren Fett- und Proteinanteil als herkömmliche Milch und damit einen höheren Nährwert: Im Vergleich enthält ein Glas Jersey-Milch 20 Prozent mehr Protein und 18 Prozent mehr Kalzium, ist außerdem reich an Beta-Carotin sowie an den Vitaminen B 12, E und D. Auch nicht ganz unwichtig: Jersey-Kühe geben sogenannte A2-Milch, die bei Laktoseunverträglichkeit besser vertragen wird. Diese Milch ist zudem voller und cremiger im Geschmack. Loreen Herrmann, die „etwas Besonderes“ machen wollte, produziert deutschlandweit bislang das wohl einzige Eis aus der Milch von Jersey-Kühen. Auch die beiden Käsehersteller empfinden die Jersey-Milch als „ein sehr großes Geschenk“. Aus 100 Liter Jersey-Milch gewinnt man 15 Kilogramm Käse – sechs Kilogramm mehr als aus der Milch des Holstein-Rindes, der üblichen Milchviehrasse in Deutschland. Käserei und Eismanufaktur nehmen der Agrargesellschaft wöchentlich 1000 Liter Milch ab. Täglich aber werden 8000 Liter produziert.

Fast alles in Bio-Qualität

Zur Qualität der Schöbendorfer Milch trägt wesentlich bei, dass die Kühe von April bis Oktober auf der Weide stehen und in dieser Zeit nur frisches Grün bekommen. Das Futter für den Winter baut die Agrargesellschaft ebenfalls selbst an. „Fast alles in Bio-Qualität. Dafür habe ich gesorgt, als ich die Geschäfte übernahm“, erklärt Rainer Schmitt. Um ein Bio-Zertifikat habe sich die Agrargesellschaft noch nicht bemüht, sie sei noch am Abwägen. Der Verantwortung gegenüber den Tieren ist sich Schmitt sehr bewusst. Und natürlich auch gegenüber den Menschen. Es gehe darum, gemeinsam eine bessere Welt zu kreieren.

Jede Schöbendorfer Kuh hat einen Namen, jede wird von dem Landwirt erkannt. „Ist sie nicht eine Schönheit?“ Rainer Schmitt strahlt, als „Selecão“ auf ihn zukommt und gestreichelt werden will: „Kühe geben ja nicht nur Milch, sie geben auch durch ihr Wesen so viel zurück.“ Da steht der Bauer inmitten der braunen vierbeinigen Schönheiten auf der Wiese, hebt die Arme, als wolle er die ganze Herde umarmen, und sagt zufrieden: „Das hier ergibt Sinn.“

Von Maria Kröhnke