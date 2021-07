Ruhlsdorf

Was lange währt, wird endlich gut: Auf die Wahrheit in diesem Sprichwort hoffen die Ruhlsdorfer jetzt. Denn bald soll es mit der Sanierung ihrer Ortsdurchfahrt losgehen. „Die Maßnahme ist bereits circa 20 Jahre in Planung“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos), „und in vielen Varianten durchgespielt worden.“ Jetzt haben Landkreis, Gemeinde und Anwohner einen Plan mit einem Kompromiss für alle Beteiligten entworfen: Ruhlsdorf bekommt an beiden Ortseingängen Verkehrsinseln gegen die Raser und statt eines teuren Kreisverkehrs einen ganz neu strukturierten Kreuzungsbereich.

Gegen die unübersichtliche Kreuzung müssen sich Autofahrer derzeit mit Verkehrsspiegeln behelfen. Quelle: Victoria Barnack

„Der Kreisverkehr ist dem Rotstift zum Opfer gefallen“, sagt Teltow-Flämings Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand (CDU), der selbst in Ruhlsdorf wohnt. Die Variante wäre vor allem für die Gemeinde zu teuer gewesen. Nach dem aktuellen Plan trägt Nuthe-Urstromtal etwa eine halbe der insgesamt rund zwei Millionen Euro Kosten für den Bau. Für den Großteil ist der Landkreis zuständig, weil die Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt eine Kreisstraße ist. Vom Land gibt es Fördermittel dafür, die bereits bewilligt sind. Derzeit läuft die Suche nach Baufirmen.

Lesen Sie auch: Ex-Bürgermeister fordert Verkehrsinseln für Ruhlsdorf

Anstelle des Kreisverkehrs haben sich die Planer eine andere Lösung für die unübersichtliche Mehrfachkreuzung mitten im Ort einfallen lassen. Eine sogenannte T-Kreuzung soll die Situation entzerren. Die alte Straße, die von der Kirche kommt, läuft dann geradeaus auf die große Kreisstraße zu und wird damit von der Frankenfelder Straße (zur Gemeindeverwaltung) abgetrennt. Bisher führt sie über einen Schlenker auf die unübersichtliche Kreuzung zu.

Geradeaus über die bisherige Grünfläche wird der Weg vom Kirchplatz künftig auf die Kreisstraße zulaufen. Quelle: Victoria Barnack

„Für diese Lösung ist es unvermeidbar, dass ein paar Bäume weichen müssen“, sagt Johannes Ferdinand, „die wir mit Ausgleichsmaßnahmen aber an anderer Stelle ersetzen werden.“

Sträucher gegen Sandstürme

Das Grün ist ohnehin ein wichtiger Teil der neuen Straßenplanung. Zwischen dem Acker und der Kreisstraße werden in Zukunft nämlich etliche Sträucher stehen. „Sie sollen auf Dauer der Windproblematik im Ort entgegenwirken“, erklärt Bürgermeister Scheddin. Das sei ein lang gehegter Wunsch der Ruhlsdorfer. Bei kräftigem Wind wehte die trockene Erde vom Acker immer ins Dorf hinein und machte so zum Beispiel im Alltag Probleme beim Wäsche trocknen.

Lesen Sie auch: Ruhlsdorfer berichten von Sandstürmen im Ort

Keine überfluteten Innenhöfe mehr

Neben dem Wind sorgt auch das Wasser in Ruhlsdorf immer wieder für Frust bei den Einwohnern. Bei Regen läuft ihnen der Niederschlag regelmäßig die privaten Grundstücke hinab. „Überflutete Innenhöfe sollen nach der Baumaßnahme der Vergangenheit angehören“, sagt Johannes Ferdinand. Dafür wird die Entwässerung entlang der Kreisstraße komplett neu gebaut. Der überschüssige Regen soll dann über Rohre in neue Sickerbecken abgeleitet werden. Je ein großes Becken entsteht am Ortsausgang Richtung Liebätz und im Ort an der derzeit unübersichtlichen Kreuzung.

Der Regen soll bald nicht mehr ungehindert die Straße hinab sondern mit Rohren in zwei neue Sickerbecken fließen. Quelle: Victoria Barnack

„Ein noch längerer Wunsch der Ruhlsdorfer ist endlich ein sicherer Weg zur Bushaltestelle für unsere Kinder“, sagt Ortsvorsteher Gero Jänicke. Auch dieser Wunsch soll im Zuge der Straßensanierung endlich Wirklichkeit werden. „Der neue Gehweg wird einseitig ausgeführt“, sagt Bürgermeister Scheddin. Für einen beidseitigen Fußgängerweg ist in der zum Teil engen Ortsdurchfahrt kein Platz.

Lesen Sie auch: In diese Straßen und andere Baustellen investiert der Landkreis TF 2021 sein Geld

Auch die Bushaltestelle Richtung Trebbin wird versetzt. Die Lage so nah an der viel befahrenen, teilweise schlecht einsehbaren Kreisstraße sei viel zu gefährlich, so Scheddin. Deshalb wird die Bushaltestelle an einen sichereren Standort, weiter von der Fahrbahn entfernt, verlegt.

Baustart im Oktober 2021 geplant

Im Oktober werden die Bauarbeiten in Ruhlsdorf beginnen. Während der Vorbereitungen wird es für Autofahrer und Anwohner nur teilweise Einschränkungen geben. „Später wird eine Vollsperrung aber unvermeidbar“, sagt Johannes Ferdinand. Damit ist frühestens zum Ende diesen Jahres zu rechnen. Im Herbst 2022 sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Von Victoria Barnack