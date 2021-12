Woltersdorf

Etwas aufgeregt tobten die Jüngsten der Woltersdorfer Feuerwehr am Montagnachmittag um das Gebäude und warteten auf das, was nun geschehen würde. Erst als Jugendwart Thomas Alexander alle ins Innere bat, wurde es etwas ruhiger. Doch bevor es ans gemütliche Verspeisen der Grillwürste ging, stand eine vorweihnachtliche Bescherung an.

Sweatshirts mit dem Logo der Woltersdorfer Feuerwehr

Und diese kam sogar im Doppelpack. Zum einen wollte man die Übergabe der neuen Sweatshirts mit dem Logo der Feuerwehr offiziell bekannt geben. Diese Ausstattung wurde von Stefan Hoy zur Verfügung gestellt.

„Wir haben dringend jemanden gesucht, der uns neue Bekleidung sponsort“, erzählte Thomas Alexander. „Da auch der Sohn von Stefan Hoy bei uns in der Jugendfeuerwehr ist, habe ich bei dessen Vater angefragt“. Und der Geschäftsführer der Laprog-Agrargesellschaft Gottow konnte nicht nein sagen.

Unternehmer unterstützt die Woltersdorfer Wehr

Es war nicht das erste Mal, dass er der Feuerwehr unter die Arme griff. Er legte sogar noch einen obenauf und spendierte zu den Sweatshirts auch wärmende Mützen für den Feuerwehr-Nachwuchs. Dass er aushilft, war für ihn keine Frage. „Wir sind ein ortsansässiges Unternehmen, das versucht, die hiesigen Vereine zu unterstützen“, sagt Hoy. Dazu zähle die Feuerwehr ebenso wie Sportvereine.

„Ich weiß, wie wichtig es ist, vor allem die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen. Gerade bei der Feuerwehr fehlt der Nachwuchs“, so Hoy, der sich auch als Mitglied in der Gemeindeverwaltung für diese Themen einsetzt. „Man muss die Kinder schon früh für die Aufgaben der Feuerwehr begeistern. Doch ohne die Unterstützung der Jugendwarte wäre dies kaum möglich. Daher gilt ihnen ein besonderer Dank“, meint er.

Mitglieder-Schwund bei der Woltersdorfer Feuerwehr

Dass gerade die Jüngsten schwer zu begeistern und bei der Stange zu halten sind, weiß Thomas Alexander nur zu genau. „Durch Corona haben wir leider einen Rückgang in der Mitgliederzahl zu verzeichnen“, sagt er. Insgesamt gibt es derzeit 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Diese kommen nicht nur aus Woltersdorf, sondern auch aus Scharfenbrück, Gottow und Luckenwalde.

Gemeinsam mit den drei weiteren Jugendwarten John Lehmann, Marten Freund und Daniela Stube sorgt Thomas Alexander für Abwechslung. Neben Kinobesuchen, Pizzaessen oder Grillen gibt es Ausflüge, die für den Nachwuchs organisiert wird. „So standen zum Beispiel die Besichtigung der Feuerwache in Potsdam, ein Badeausflug ins Freibad Luckenwalde oder eine Kletterpartie in den Spreewald an. Und wir waren zum Bowlen in Altes Lager.“

Sportprüfung in Luckenwalde abgelegt

Zudem versucht man die Kinder auch dazu anzuhalten, Sportabzeichen abzulegen. „In diesem Herbst konnten wir wieder einige für die Prüfung anmelden“, erzählt Alexander. Insgesamt sieben Mitglieder machten sich auf den Weg ins Luckenwalder Werner-Seelenbinder-Stadion, um ihr sportliches Geschick vor den Prüfern des Leichtathletik-Vereins zu beweisen.

Geprüft wurde in den Kategorien Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination. So mussten die größeren Teilnehmer den 3000-Meter-Lauf, Weitsprung, Medizinballstoßen und 50 Meter Sprint absolvieren, die jüngeren entsprechend weniger.

Luckenwalder Prüfer übergaben Sportabzeichen an die Wolterdorfer

Die Übergabe der Sportabzeichen war der zweite freudige Termin an diesem Abend. Die beiden Prüfer Lucas Prill und Marcus Neumann vom Leichtathletik-Verein Luckenwalde konnten zweimal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze verteilen.

Für Oliver Sommerfeld war es sein erstes goldenes Sportabzeichen. „Das war ganz easy“, sagte der Neunjährige, der bereits seit fünf Jahren Mitglied der Woltersdorfer Jugendfeuerwehr ist. Seit zwei Jahren trainiert er zudem beim Leichtathletik-Verein. „Daher konnte ich alle Disziplinen recht gut“, sagt er, und freut sich schon auf die nächste Prüfung für das Sportabzeichen.

Von Iris Krüger