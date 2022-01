Statistisches aus Nuthe-Urstromtal

Nuthe-Urstromtal

Zum neuen Jahr ist es immer spannend, die neuen Zahlen von den regionalen Standesämtern zu erhalten. Wie viel Paare haben sich das Ja-Wort gegeben? Wie viele Kinder sind auf die Welt bekommen? Und gab es tolle Events zu den Eheschließungen? Für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal lieferte uns Ursula Zerning die Zahlen. „Hier wurden im vergangenen Jahr 49 Ehen geschlossen. Die erste“, so die Standesbeamtin, „fand am 6. Februar statt“. Also zu unüblicher kalter Jahreszeit.

Dobbrikow beliebt

Kalt war es sicher auch für das Paar, das am 28. Dezember den Start in ein gemeinsames Eheleben gewagt hat. Besonders schön fanden es 22 Paare, im „Haus am Bauernsee“ in Dobbrikow zu heiraten. In der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal in Ruhlsdorf gaben sich 18 Paare das Ja-Wort und im romantischen Ambiente vom Schloss Stülpe wurden neun Ehen geschlossen.

Im Juli wurde in Nuthe-Urstromtal besonders oft geheiratet

Insgesamt kamen 16 Pärchen aus Nuthe-Urstromtal, 33 waren von außerhalb. So gab es unter anderem Heiratswillige aus Berlin, Potsdam, Leipzig, Luckenwalde, Freyburg zu verzeichnen. Allerdings haben auch sechs Paare aus Nuthe-Urstromtal in auswärtigen Standesämtern die Ehe geschlossen. Besonders beliebt war der Monat Juli, in dem es 11 Hochzeiten gab. Im August waren es immerhin noch neun. „Bei einigen Eheschließungen war teilweise ausländisches Recht zu berücksichtigen“, informiert die Standesbeamtin. So gab es vietnamesische, niederländische, portugiesische, rumänische und russische Ehepartner, die mit Nuthe-Urstromtalern den Bund fürs Leben eingingen.

Weißer Showtruck

Viele der insgesamt 49 Trauungen fanden aufgrund der Corona-Pandemie im engsten Familienkreis statt. Daher waren große aufwendige Feiern eher die Seltenheit. Eines der Hochzeitsevents war dennoch auffällig: Bei einer Eheschließung im Juli fuhr das Brautpaar mit einem weißen Showtruck vor.

20 Anmeldungen für 2021

„Für das Jahr 2022 sind derzeit 20 Eheschließungstermine vorgemerkt“, informiert Ursula Zerning. Auch Bürgermeister Stefan Scheddin konnte wieder einige Trauungen vornehmen. Speziell war dabei seine 13. Trauung: Diese fand am 13. August gleich zweimal statt: einmal offiziell am Vormittag im Standesamt Ruhlsdorf und dann noch einmal, auf persönlichen Wunsch des Paares, in dessen heimischen Garten.

Nuthe-Urstromtaler bevorzugten „Marie“

Und natürlich gab es im Jahr 2021 reichlich Nachwuchs: 21 Mädchen und 18 Jungen erblickten das Licht der Welt und bereichern somit die Gemeinde. Darunter waren zwei Hausgeburten, alle anderen Kinder wurden im Krankenhaus geboren. Auch eine Zwillingsgeburt konnte man 2021 verzeichnen: Die beiden Jungs kamen im September zur Welt. Bei den Mädchen hat sich der Vorname Marie gleich drei Mal durchgesetzt, bei den Jungen gab es keine Favoriten. Leider musste man auch 75 Sterbefälle verzeichnen. Somit hat die Gemeinde derzeit 6782 Einwohner (Stand 31.12.21), davon sind 3277 weiblich.

Von Iris Krüger