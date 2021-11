Stülpe

Der Lehrermangel an Brandenburger Schulen ist schon lange ein Thema. Um ihm entgegenzuwirken, will das Land Lehramtsstudierende dafür gewinnen, an den Einrichtungen zu unterrichten, die einen besonderen Bedarf an voll ausgebildeten Lehrkräften haben. Dafür wurde das Brandenburg-Stipendium Landlehrerinnen und Landlehrer aufgelegt, das als Pilotprogramm im Wintersemester 2021/22 mit 25 Stipendien anläuft. Demzufolge erhalten Lehramtsstudierende, die sich verpflichten, nach Ablegen der Staatsprüfung in Regionen mit einem besonderen Lehrkräftebedarf zu unterrichten, eine Zuwendung von monatlich 600 Euro.

Stülpe gehört dazu

Vom Lehrermangel sind derzeit landesweit 53 Schulen fast aller Schulformen – außer Gymnasien – betroffen. Zu diesen Schulen gehören auch die Lindengrundschule in Jüterbog, die Grundschule „Am Pekenberg“ in Nuthe-Urstromtal, die Friedrich-Ebert-Grundschule in Luckenwalde und die Grundschule Stülpe.

Rektorin Birgit Hochmuth freut sich über den dringend notwendigen Lehrernachwuchs. Quelle: Iris Krüger

Berufswunsch stand fest

Bewerben konnten sich Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet mit Beginn des 5. Fachsemesters. Eine der insgesamt 23 Stipendiaten ist Ronja Neumann. Die 22-Jährige ist im fünften Semester im Fach „Bildung an Grundschulen“, das sie an der Humboldt-Universität zu Berlin belegt hat. Die Blankenfelderin wusste sehr früh, dass sie einen Lehrberuf ergreifen würde. „Ich habe bereits mit 14 Jahren meine Cousine unterrichtet“, erinnert sie sich. Später war sie im Nachhilfeprogramm ihres Gymnasiums „Schüler helfen Schülern“ integriert und konnte somit anderen unter die Arme greifen.

Zusage im September

Nach dem Abitur begann sie zunächst ein Studium der Landschaftsarchitektur, was sich aber bald als falsche Wahl erwies. Sie wechselte die Lehranstalt und das Fach. „So habe ich zwei Semester Lehramt für die Oberstufe belegt, bis ich ein Praktikum in einer Grundschule absolvierte. Dann war mir klar, dass ich lieber mit jüngeren Kindern arbeiten möchte“, erzählt Ronja Neumann. Von dem Brandenburg-Stipendium las sie in der Zeitung. „Noch am selben Tag habe ich meine Bewerbung abgegeben“, erinnert sie sich. Die Zusage für die Stülper Schule erhielt sie im September dieses Jahres.

Lehrer dringend gesucht

Schulleiterin Birgit Hochmuth freut sich über die baldige Verstärkung ihrer Kollegschaft. Auch in ihrer Einrichtung zeichnet sich der demografische Wandel ab: „In den nächsten vier Jahren werden vier Lehrer in den Ruhestand verabschiedet. Daher suchen wir dringend ausgebildete Kräfte“, sagt sie. Unter diesem Gesichtspunkt hatte man sich bereits im November vorigen Jahres als „Schule mit besonderem Bedarf“ beim Ministerium beworben. „Im Mai 2021 erhielten wir die Zusage. Ich war dann bei der Übergabe der Stipendien dabei, die am 4. Oktober in Potsdam stattfand.“

Einladung zum Schnuppertag

Dort nahm sie die Gelegenheit war und lud Ronja Neumann zu einem zwanglosen „Schnuppertag“ in die Schule ein. Dabei sollte die Studentin zukünftige Kollegen kennenlernen und einen Einblick in die Abläufe des Schulalltags erhalten. Doch so richtig ernst wird es erst nächsten Jahr, wenn die 22-Jährige mit dem Praktikum an der Grundschule beginnt. „Wir haben besprochen, dass sie in ihrer studienfreien Zeit im April zu uns kommt. Dann kann sie nicht nur hospitieren, sondern auch schon unterrichten“, sagt die Rektorin.

Lesen Sie auch Tummelplatz offiziell übergeben

An der Stülper Grundschule wurde 2020 ein neuer Tummelplatz eingeweiht. Quelle: Iris Krüger

Drei Pflichtjahre

Nach ihrem Studium wird Ronja Neumann verpflichtend drei Jahre an der Schule verbleiben. Ziel sei es jedoch, junge Lehrkräfte dauerhaft zu halten, so die Rektorin. „Zudem können sich natürlich noch weitere Lehrkräfte in der Grundschule Stülpe bewerben. Auch Quereinsteiger sind bei uns willkommen“, betont Birgit Hochmuth. Denn derzeit sind vier ihrer 13 Kollegen keine ausgebildeten Lehrer, sondern arbeiteten zuvor in artfremden Berufen.

Von Iris Krüger