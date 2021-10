Lynow

Es gab keine bösen Überraschungen, keine Verspätung und sogar das Wetter hat mitgespielt beim Straßenbau in Lynow. In dieser Woche wird die Sanierung der Straße Zur Horstmühle beendet. Schon vor einigen Wochen hatte Ortsvorsteher Heinz Kroll ein Lob ausgesprochen. „Wir Lynower sind sehr zufrieden mit den Bauarbeiten“, sagte er gegenüber den Gemeindevertretern. Die Investition habe nicht nur die Straße per se sondern das gesamte Wohnumfeld verbessert. „Dass die Straßensanierung angenommen wurde, haben die Anwohner schon gezeigt, indem sie vor ihren Haustüren selbst Rasen gesät haben“, sagte er.

Letzte Arbeiten an der Straße Zur Horstmühle in dieser Woche. Quelle: Victoria Barnack

Als Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) in dieser Woche zur Bauabnahme vorbeischaute, waren die ersten Randflächen schon grün. Auf der Straße freute er sich über sattes Schwarz. „Das kann sich doch sehen lassen“, sagte Scheddin beim Blick auf den noch warmen Asphalt. Vor genau vier Monaten lag an der selben Stelle Loch an Loch auf der eher provisorischen Deckschicht. Darunter kam das alte Feldsteinpflaster zum Vorschein, über das sich viele Anwohner tagtäglich geärgert hatten.

Schlimmer waren in der Straße Zur Horstmühle aber die Probleme mit dem Regenwasser. Deshalb stand die 380 Meter lange Strecke auch weit oben auf der Prioritätenliste der Gemeinde, die insgesamt zwölf sanierungsbedürftige Straßen aufzählt. Unter der frischen Asphaltschicht in Lynow verbergen sich inzwischen Sickerrohre. Sie leiten den überschüssigen Regen jetzt ab und sammeln ihn an einer zentralen Stelle, wo er den Anwohnern nicht mehr zur Last fällt.

So ordentlich wie in Lynow sollen bald weitere Straßen in Nuthe-Urstromtal aussehen. Quelle: Victoria Barnack

Mit einer anderen Tatsache sind einige Lynower weiterhin unglücklich: Der schöne neue Gehweg endet auf halber Strecke. Bürgermeister Scheddin erklärt, dass der finanzielle Ausgleich vom Land nicht mehr möglich gemacht habe. „Und ehrlich gesagt gibt es der Verkehr in der Straße Zur Horstmühle auch nicht her“, sagt er. Hätte die Gemeinde zusätzlich eigenes Geld für einen längeren Gehweg ausgegeben, wäre für weitere Projekte womöglich kein Spielraum mehr gewesen – und davon gibt es einige. Noch zehn andere Strecken stehen bisher unberührt auf der Prioritätenliste der Gemeinde. „Wir versuchen, jedes Jahr Straße für Straße abzuarbeiten“, sagt Scheddin. Anders sei es finanziell nicht machbar.

2020 hatte die Gemeinde mit dem ersten Punkt auf der Liste begonnen. In Liebätz wurde damals der Horstweg mitten im Dorf auf knapp 200 Metern Länge erneuert. Obwohl dort nur acht Anlieger wohnen, schaffte es die Strecke aufgrund des schlechten Zustandes auf Platz 1 der Liste.

Als nächstes steht der Gottsdorfer Weg in Zülichendorf auf der Liste. Im Entwurf für den neuen Haushalt sind dafür zunächst 25.000 Euro eingeplant; weitere 160.000 Euro werden für den Bau 2023 wohl nötig sein. Die Straße ist rund 240 Meter lang und liegt direkt neben der Grundschule, für die 2022 zunächst ein neuer Hort entstehen soll.

Der Gottsdorfer Weg in Zülichendorf ist ebenfalls weit oben auf der Prioritätenliste. Quelle: Victoria Barnack

Schon vorher wird an Nummer 4 der Prioritätenliste gebaut: die Berkenbrücker Dorfstraße. Mit der Modernisierung soll die Straße schmaler werden. Die Kosten für die Gemeinde werden insgesamt bei knapp 120.000 Euro liegen.

Nach Liebätz, Lynow, Zülichendorf und Berkenbrück stehen noch acht weitere Straßen auf der Liste. Die längste Strecke liegt im Ortsteil Dümde. Dort soll in einigen Jahren die Haupterschließungsstraße Am Dorfring auf 670 Metern erneuert werden. Die Schulkinder nutzen sie täglich, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Auch der Festplatz des Dorfes liegt an dieser Straße. Weitere Punkte auf der Liste sind Birkenweg und Zinnaer Straße in Felgentreu, der Weg Am Dorfanger in Holbeck und Zum Mittelsteig in Stülpe.

