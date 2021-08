Hennickendorf

Die umstrittene Strecke zwischen Hennickendorf und Ahrensdorf wird für Motorradfahrer gesperrt. Das Straßenverkehrsamt habe einer saisonalen Sperrung auf einen Antrag der Gemeinde hin zugestimmt, berichtet Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Demnach wird die Straße wahrscheinlich ab Ende August mit einem Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen versehen. Der Landkreis bestätigte diese Informationen auf MAZ-Anfrage.

Auf der Strecke gilt bereits ein Tempolimit. Quelle: Victoria Barnack

„Es stimmt“, sagt der Leiter des Straßenverkehrsamtes Teltow-Fläming, Hubert Grosenick. „Die Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Ahrensdorf und Hennickendorf wird für den Motorradverkehr gesperrt.“ Die Gemeinde kann damit sofort die entsprechenden Schilder anbringen.

Straße mit jahrelanger Vorgeschichte

Schon seit mehr als 15 Jahren ist die Strecke in Nuthe-Urstromtal bei Bikern beliebt. Sie wiederum sind ein Dorn im Auge vieler Anwohner, die sich nicht nur in ihre Ruhe am Wochenende gestört fühlen. Ihr größtes Argument ist die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern, allen voran den Radfahrern, die auf dem Radweg wenige Meter neben der Straße unterwegs sind. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde deshalb über ein Fahrverbot für Biker diskutiert, umgesetzt wurde es aber nie – bis jetzt.

„In den vergangenen Monaten ist einfach zu viel passiert“, sagt Hennickendorfs Ortsvorsteherin und Vorsitzende der Gemeindevertretung, Jovita Galster-Döring (FDP). Sie meint die zahlreichen Unfälle auf der Strecke, die zuletzt mehrmals mit Schwerverletzten und sogar Todesopfern endeten. Unter den Opfern war vor gut einem Jahr auch ein Anwohner, der mit dem Fahrrad unterwegs war, als ihn ein Biker mit hohem Tempo erfasste (die MAZ berichtete). Diese schweren Unfälle waren nun offenbar ausschlaggebend dafür, dass die Behörde eine saisonale Sperrung genehmigte.

Wenige Kilometer entfernt erinnert ein Kreuz an einen Radfahrer, der 2020 nach einem Zusammenprall mit einem Motorrad verstarb. Quelle: Privat

„Die Kreis-Unfallkommission hatte der Gemeinde wiederholt empfohlen, an der Straße bauliche Maßnahmen vorzunehmen“, erklärt Hubert Grosenick. „Da dies bisher nicht geschah, empfahl die Kommission, unverzüglich den Vorschlag der Leiterin des Fachbereiches Verkehrssicherheit und -lenkung des Straßenverkehrsamts aufzugreifen und die Straße für den Motorradverkehr zu sperren.“ Der Landkreis habe außerdem Kontakt zur Polizei aufgenommen. Die Kollegen wurden gebeten, die Auswirkungen der Sperrung auf das umliegende Straßennetz zu beobachten.

In den vergangenen Wochen wurden Risse auf der Straße geflickt. Quelle: Victoria Barnack

Quasi zeitgleich mit dem Antrag auf saisonale Sperrung legte die Gemeinde Nuthe-Urstromtal in diesem Jahr doch noch selbst Hand an der Straße an. Einige Risse im Asphalt der Strecke wurden saniert. Das bemerken Auto- und Motorradfahrer nun offenbar als leichtes Ruckeln während der Fahrt. „Seitdem hat sich die Situation ein wenig gebessert“, sagt die Ortsvorsteherin. Das hätten ihr mehrere Hennickendorfer berichtet. Man habe nicht damit gerechnet, dass diese recht einfache Maßnahme einen spürbaren Erfolgt bringen würde. „Dennoch sind viele Motorradfahrer noch zu laut und zu schnell unterwegs“, sagt sie und befürwortet deshalb das saisonale Fahrverbot für Biker zwischen Ahrensdorf und Hennickendorf.

Von Victoria Barnack