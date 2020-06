In Dümde wurden der Pappelweg und die Jänickendorfer Straße schneller auf Vordermann gebracht als erwartet. Die Firma hatte freie Kapazitäten. Die Kosten liegen bei knapp 25.000 Euro.

