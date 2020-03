Der Hort wird ausgelagert

Stülpe

Die Bauarbeiten im Hort Stülpe gehen voran. Das Projekt wurde seit Mitte 2018 in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal geplant und in den Haushalt vergangenen Jahres aufgenommen.

„Uns ging es darum, jedem Kind einen Hortplatz anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Zudem kamen Kapazitätserhöhungen, die diese Baumaßnahme erforderlich machten.

131 Kinder müssen betreut werden

So wurde entschieden, den Hort mit 131 zu betreuenden Kinder in das Nebengebäude auszugliedern. In der Schule war es durch spielende Hortkinder bisher recht laut, ein Ausweichen auf das Nebengebäude erschien deshalb naheliegend und die kostengünstigste Alternative zu sein. Bisher hatten die Horterzieher kein geeignetes Büro. Dies wird sich mit dem Umbau ändern.

Hier entstehen die neuen Horträume für die Stülper Grundschüler. Die Fassade wurde bereits vor einigen Jahren gemacht. Quelle: Margrit Hahn

Dass die ehemalige Schulküche für den Umbau genutzt werden muss, sorgte anfangs nicht für Begeisterung.

Es mussten Prioritäten gesetzt werden, und da Hortplätze knapp waren, ließen sich die Elternvertreter überzeugen. „Derzeit haben alle Kinder einen Hortplatz und das muss auch in Zukunft so bleiben. Auch die künftigen Erstklässler bekommen nach jetzigen Stand einen Platz“, so Scheddin.

Kosten konnten eingespart werden

Aufgrund der langen Baugenehmigungsphase konnten erst Ende vergangenen Jahres, kurz nach Erhalt der Baugenehmigung, mit den Arbeiten begonnen werden. Die Abrissarbeiten wurden teilweise durch Mitarbeiter des Bauhofs übernommen. Dadurch konnten Kosten eingespart werden.

Insgesamt sind Kosten in Höhe von 180 000 Euro eingeplant. „Im Idealfall liegen wir darunter“, so Bürgermeister Stefan Scheddin. Dies wäre vor allem den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Irena Rhode und Sascha Schmidt zu verdanken, die dieses Projekt mit überdurchschnittlichen Engagement begleiten.

Der Hort wird ab August 2020 ausgelagert und befindet sich dann nicht mehr im Schulgebäude. Quelle: Margrit Hahn

Der Speiseraum und die Essenausgabe bleiben wie bisher bestehen. Der ehemalige Küchenbereich und Lagerräume werden komplett umgestaltet und neu aufgeteilt. Die Hortmitarbeiter hatten sich dort drei Räume gewünscht, jetzt werden es sogar vier auf insgesamt 140 Quadratmetern.

Zum Teil müssen Wände entfernt werden, damit die Schüler Platz für ihre Garderobe haben und die Möglichkeit besteht, die Mappen abzustellen.

Bauarbeiten sollen zum 1. August abgeschossen sein

Alle Umbaumaßnahmen wurden mit dem Hort abgestimmt.Die Arbeiten werden von Handwerksunternehmen der Region ausgeführt. In den kommenden Tagen sollen Fenster und Türen eingebaut, Kabel verlegt sowie Decken und Schallschutz angebracht werden. „Unser größtes Problem ist es, wie wir derzeit an Material kommen“, sagt Christoph Arnold vom Architekturbüro in Kolzenburg.

Durch die Schulschließung habe die Handwerker Baufreiheit. Zum 1. August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Von Margrit Hahn