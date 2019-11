Mit 14 Jahren fuhr Gisbert Schulze das erste Mal Weihnachtsgeschenke mit dem Fahrrad aus. Sechs Jahrzehnte später ist er noch immer mit Begeisterung an Heiligabend mit rotem Kostüm und Rauschebart unterwegs. In diesem Jahr wird er bei insgesamt 23 Familien an die Tür klopfen.