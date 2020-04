Sanierung der Fläming-Skate bald vollendet

Stülpe

Im März begannen die letzten Arbeiten an der Skaterbahn zwischen Holbeck und Stülpe. Dem acht Zentimeter dicken Unterbau folgte eine drei Zentimeter dicke Deckschicht. Jetzt müssen die Banketten hergerichtet werden und es sind noch einige Nebenarbeiten erforderlich. Mitarbeiter des Trebbiner Tief- und Straßenbauunternehmens Eiffage Infra Ost sind derzeit zwischen Holbeck und Stülpe damit beschäftigt, die erhöhten Randstreifen mit einer Schotterschicht anzupassen. Anschließend wird der Abschnitt mit Erde verfüllt. Spätestens Anfang Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, sodass die Fläming-Skate dann komplett wieder von Radfahrern und Skatern genutzt werden kann.

Viele Schäden beseitigt

Um das Thema Wurzelaufbrüche hatte man sich, als die Erfolgsgeschichte der Fläming-Skate vor 20 Jahren begann, eher weniger Sorgen gemacht. Aber Zeit und Natur belehrten Planer und Bauherren eines Besseren. Obwohl in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit besonders in die Wartung und Pflege des geschaffenen Skate- und Radwegesystems gesteckt wurde, mussten jetzt viele Schäden beseitigt werden. Deshalb wurden die einzelnen Rundkurse der Fläming-Skate nun nacheinander auf Vordermann gebracht. Die Arbeiten erstreckten sich innerhalb eines Jahres auf vier Bauabschnitte. Begonnen wurde im vergangenen Jahr. Die Sanierung erfolgte in unterschiedlicher Art und Weise je nach Schadenslage.

Material wurde wieder verwendet

Zum einen erfolgte sie mittels Verfestigung. Dabei wurden die Abschnitte bis zum Unterbau abgefräst, das Wurzelwerk entfernt, Zement eingestreut, alle Materialien miteinander vermischt und verfestigt. Das Fräsgut wurde als Unterbau sofort wieder eingebaut und der neue Asphalt aufgetragen. Zum anderen wurden Abschnitte grundhaft ausgebaut. Dabei wurden schadhafte Bereiche komplett aufgebrochen, das Material wurde wieder verwertet und der Abschnitt einschließlich einer neuen Asphalt-Decke komplett ersetzt.

Auch mit den Erkenntnissen im Kampf gegen Wurzelaufbrüche ist man inzwischen weiter. Mit Spezialtechnik in Form einer Wurzelschutzfräse ist es seit einigen Jahren möglich, ein kompaktes und wendiges Spezialgerät zum Einbau von Wurzelschutzfolien speziell für den Einsatz an schmalen und kurvenreichen Radwegen zu nutzen.

Von Margrit Hahn