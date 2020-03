Der Schulhof wird zum Tummelplatz

Stülpe

Die Aufträge für den geplanten Tummelplatz in Stülpe sind vergeben. Die ursprüngliche Investitionssumme in Höhe von 410.000 Euro reicht definitiv nicht aus. „Im Zuge der Ausschreibungen hat sich gezeigt, dass mit höheren Kosten zu rechnen ist“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin. Nach derzeitigen Berechnungen werden 460.000 Euro benötigt. „50.000 Euro an Mehrkosten sind bei den jetzigen Baupreisen sogar noch moderat“, stellt Scheddin fest. Er ist froh, dass der Förderanteil nach wie vor bei 75 Prozent liegt. Somit bleibt der Eigenanteil der Gemeinde fast gleich.

Beton wird entfernt

Die Grundschule in Stülpe ist darüber informiert, dass allein die Ferienzeit für die Bauarbeiten nicht ausreichen wird. „Der gesamte Beton auf dem Schulhof muss entfernt werden“, so Scheddin. Er kann es kaum erwarten, dass aus dem löchrigen Schulhof ein Tummelplatz für Jung und Alt wird. In den vergangenen Jahren hatte es einige Unfälle auf dem Schulhof gegeben.

Nach und nach mausert sich die Grundschule Stülpe zu einem Schmuckstück. Quelle: Margrit Hahn

Mit dieser Freizeitstätte sind die geplanten Maßnahmen in Stülpe erst einmal abgeschlossen. Die Turnhalle ist fertig und wird von Schülern und Vereinsmitgliedern wieder genutzt. In den Horträumen geben sich seit einigen Wochen die Handwerker die Klinke in die Hand. Die Mitarbeiter des Bauhofs hatten die Vorarbeiten erledigt. Jetzt werden Zwischenwände eingezogen, es wird geputzt und die Elektrik neu verlegt. Der Tummelplatz ist der letzte Baustein im Puzzle.

Bessere Freizeitmöglichkeiten

„Die Sanierung des Schulhofes war ja schon einmal im Haushalt vorgesehen. Damals hätte alles mit Eigenmitteln finanziert werden müssen“, fügt der Bürgermeister hinzu. Nach der Umgestaltung zum Tummelplatz muss der Schulhof nach Unterrichtsschluss nicht mehr ungenutzt bleiben. Zusätzliche Freizeitmöglichkeiten und ein neuer Ort für Feste und Veranstaltungen soll den Schulhof besser mit der Dorfgemeinschaft verknüpfen.

Dieses Konzept hatte auch die Jury der Lokalen Aktionsgruppe „Rund um die Fläming-Skate“ überzeugt. Ihr positives Votum war die Voraussetzung, um Fördermittel zu bekommen. Den Namen „ Tummelplatz“ haben Schulkinder, Eltern und Dorfbewohner gemeinsam ausgewählt. Stefan Scheddin rechnet damit, dass spätesten Ende des Jahres der Tummelplatz von allen Generationen in Beschlag genommen werden kann.

Von Margrit Hahn