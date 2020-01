Trost vom Mini-Schwein: Wie sich Sabrina Krüger nach einen schweren Unfall zurück ins Leben kämpft

Lynow

Ein schweres Jahr liegt hinter Sabrina Krüger. Im März 2019 stürzte die 33-Jährige mit ihrem Pferd. Die Lynowerin erlitt einen siebenfachen Bruch. Sowohl das Sprunggelenk, als auch ihr Waden- und Schienbein waren gebrochen. Sie musste dreimal operiert werden. Noch immer hat sie Schmerzen und kann nur wenige Meter laufen. Die Ärzte machen ihr wenig Hoffnung, dass alles wieder so wird wie vorher. „Mein Leben hat sich von einer Sekunde auf die andere vollkommen verändert“, sagt Sabrina Krüger.

Die Schafe folgen Sabrina Krüger auf Schritt und Tritt. Quelle: Margrit Hahn

Sie erinnert sich noch genau an den 17. März. Sie und eine Freundin waren drei Stunden im Gelände unterwegs. Die letzten Meter wollte sie mit ihrem Pferd noch einmal im Galopp reiten – dabei wurde sie abgeworfen.

Ans Bett gefesselt

„Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmt. Als ich mein Bein im 90 Grad-Winkel sah, stand fest, dass der Rettungsdienst kommen muss“, berichtet Sabrina Krüger. Die letzte Operation war im Oktober, dabei wurden ihr 15 Schrauben und zwei Platten eingesetzt. Zudem wurden Beckenknochen entnommen, um das Bein zu stabilisieren. Allerdings heilt die Wunde dort ebenso schlecht wie die am Bein. Eine Blinddarm-OP im August kam auch noch dazu.

„Am Schlimmsten war, dass ich im Bett liegen musste und nichts machen konnte. Dabei war genug zu tun“, so Sabrina Krüger. Ihre neunjährige Tochter musste den Haushalt schmeißen und die Tiere versorgen. Eine Haushaltshilfe wurde nicht bewilligt.

Mini-Schwein Albert durfte sogar mit ins Standesamt bei Sabrinas Hochzeit. Quelle: Margrit Hahn

Trost gaben Sabrina Krüger in dieser Zeit vor allem ihre Familie und ihre Tiere. Das Minischwein Albert, das vor zwei Jahren bei ihrer Hochzeit mit ins Trebbiner Standesamt durfte, wich während ihrer Krankheit nicht von ihrer Seite. Allerdings musste er sich wohl erstmal an die Krücken und den Krankenhausduft gewöhnen, der sie umgab.

„Als ich aus dem Krankenhaus kam, wollte Albert nichts mehr mit mir zu tun haben. Dass hat mir fast das Herz gebrochen“, sagt sie. Ihr Mann Tobias wollte sie aufmuntern und hatte die Idee, Lämmer mit nach Hause zu bringen, die von ihrer Mutter verstoßen worden waren und nicht von ihr großgezogen werden konnten.

Lämmchen mit der Flasche aufgezogen

Damit hat er bei seiner tierliebenden Partnerin ins Schwarze getroffen. Vier Lämmchen wurden mit der Flasche aufgezogen und Sabrina Krüger hatte eine Beschäftigung, die ihr wieder Spaß machte. Zusätzlich wurden noch einige Schafe angeschafft, die jetzt alle zusammen auf dem Solarfeld in Lynow untergebracht sind. Dort haben sie einen Stall. Da momentan kaum Gras wächst, werden sie täglich gefüttert. Die Tiere sind total verschmust und laufen ihrem Frauchen auf Schritt und Tritt hinterher. Neben dem Minischwein Albert und den Schafen, die alle einen Namen haben, gehören Hühner, Schweine, Gänse, Hasen, Wachteln, Chinchillas, Hunde und ein Kater zum Hof.

Albert beim Mittagsschlaf Quelle: privat

Die eigene Krankheit hat Sabrina Krüger schon sehr mitgenommen, aber als Albert im November krank war, ging es ihr richtig schlecht. Das Schwein hatte sich einen Infekt eingefangen, fraß und trank nicht und konnte nicht mehr aufstehen. „Viermal musste der Tierarzt kommen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht“, berichtet sie. Zum Glück dauerte es nur einige Tage und Albert rappelte sich wieder auf.

„Ich steige niemals wieder auf ein Pferd“

Das macht auch Sabrina Krüger. Sie schaut optimistisch ins neue Jahr. Das schwere Gestell an ihrem Bein braucht sie seit kurzem nicht mehr zu tragen. Endlich wurde ihr eine Reha bewilligt, und als sie das erste Mal wieder in ihr Auto stieg, weinte sie vor Freude. Sie will sich ihren Alltag Stück für Stück zurückholen. Aber eins steht für sie fest: „Ich steige niemals wieder auf ein Pferd. Seit meinem Unfall habe ich panische Angst vor Pferden.“

Albert bewacht die Patientin. Quelle: privat

Von Margrit Hahn