Zwischen Kita und Feuerwehr gelegen, erstrahlt sie im gelbumrandeten Froschgrün: die Woltersdorfer Turnhalle. Seit dem sie 2021 aufwendig renoviert wurde, ist sie der ganze Stolz des Dorfes. Die Umbauarbeiten beliefen sich auf 300.000 Euro, knapp 75 Prozent wurden durch LAG-Fördermittel finanziert. Ohne diesen großen Zuschuss hätte es die Gemeinde nicht stemmen können. Nun ist die Halle zwar fertig, es fehlt jedoch das Interieur.

Alte Sportgeräte in Woltersdorfer Halle wurden entsorgt

„Vor dem Umbau gab es zwar einige Sportgeräte, allerdings stammten diese überwiegend aus Ostzeiten“, weiß Stephan Höse zu berichten. „Die waren so alt, dass sie nicht mehr zu benutzen waren“, fügt er hinzu. Detailliert berichtet er von Holzteilen die absplitterten, herausschauenden Nägeln und fehlenden Teilen, die nicht nur den neuen Fußboden zerkratzt hätten, sondern vor allem eine Verletzungsgefahr darstellten. Daher wurde Derartiges entsorgt. Übrig blieben nur ein paar alte Matten und zwei Sprossenwände. Ansonsten herrschte gähnende Leere in der Halle.

Gähnende Leere: Die Turngeräte für die Sporthalle fehlen. Quelle: Iris Krüger

Spender in Nuthe-Urstromtal gesucht

„Es fehlt sozusagen an allem“, sagt Stephan Höse, der als ehrenamtlicher Trainer für die Bambini des Ruhlsdorfer BC arbeitet. Bisher hat man zwei Tore und vier neue Turnbänke besorgen können. Doch das ist nicht genug. „Wir spielen mit den Kleinen ja nicht nur Fußball. Ein großer Teil des Trainings ist für Bewegungsspiele gedacht, in dem unter anderem die Motorik geschult werden soll.“ Auch kleine Wettkämpfe würde er gern in das Training einbauen. Um die notwendige Ausstattung zu besorgen, hat er sich nun etwas einfallen lassen. „Ich habe jetzt einen Spendenaufruf gestartet, in dem ich um Mithilfe bitte“, sagt er. Zunächst hat er sein Vorhaben auf Social Media veröffentlicht. Nun versucht der 40-jährige Ruhlsdorfer, der selbst Vater von drei Söhnen ist, mit dem Verteilen von Aushängen Spender zu finden.

Spendenaufruf wird verbreitet

„Konkret gebraucht werden zwei Sprungkästen, zwei Sprungbretter und noch eine Turnbank“, sagt er. „Das klingt zunächst sehr bescheiden, dennoch kostet allein ein Sprungkasten seine 1.300 Euro“. Doch er würde sich schon freuen, wenn insgesamt rund 3.000 Euro zusammenkämen. Sollte es doch mehr werden, dann könnte man auch über neue Matten nachdenken. Dass es bereits eine erste Resonanz auf seinen öffentlichen Spendenaufruf gibt, stimmt ihn optimistisch. Wer mitmachen möchte, kann sich auf der Website des Ruhlsdorfer Ballspielclubs www.rbc-1923.de informieren.

Die Turngeräte für die Woltersdorfer Sporthalle fehlen. Quelle: Iris Krüger

Neue Geräte für alle Nutzer der Woltersdorfer Turnhalle

„Die Sportgeräte, die von den Geldern angeschafft werden, sollen dann nicht nur einem einzigen Verein, sondern der Allgemeinheit gehören“, sagt der Trainer. Derzeit wird die Halle von zahlreichen Sportlern der SG Ruhlsdorf, Felgentreu und Wolterdorf genutzt. Neben den vier Fußball-Jugendmannschaften sind dort auch die Gymnastikgruppen, die Tischtennisspieler und die Volleyballer aktiv. Zudem nutzt die Kita die Halle für Bewegungsspiele. Die Feuerwehr führt hier ihr Kinder- und Jugendtraining durch.

Guter Zulauf in Sportvereinen Nuthe-Urstromtals

„Ich finde es wichtig, dass es derart viele Sportvereine gibt. Gerade in der jetzigen Zeit ist von Vorteil, dass man gemeinsam etwas unternehmen kann“, sagt Stephan Höse. Vor allem denkt er dabei an die Kinder. „Viele Alternativen außer dem Sport haben sie nicht. So können sie etwas für die Bewegung tun und müssen nicht nur Zuhause vor dem PC sitzen.“ Er selbst trainiert die Bambini-Kids des Ruhlsdorfer BC im Alter zwischen vier und sechs Jahren. „Trotz Corona haben wir einen guten Zulauf, zur Zeit sind rund 20 Mädchen und Jungen aktiv“, fügt er hinzu.

Und dabei sei es gar nicht so einfach, die Nuthe-Urstromtaler von den Möglichkeiten vor Ort zu begeistern, denn stets man habe das „Aushängeschild der Region“, den FSV Luckenwalde vor der Tür. „Im Kinder- und Jugendbereich können wir aber locker mithalten“, sagt er stolz. Dies sei vor allem den vielen ehrenamtlichen Trainern und Helfern zu verdanken, bei denen er sich recht herzlich bedanken möchte.

Von Iris Krüger