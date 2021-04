Dahme

Am Samstag überquerte eine 83-jährige Fußgängerin die Hauptstraße in Dahme, um danach die Einmündung der Luckenwalder Straße in Richtung Illmersdorf zu überqueren. Zur selben Zeit war ein 67-jähriger Autofahrer auf der Luckenwalder Straße unterwegs. Dieser wollte abbiegen, übersah dabei jedoch die Fußgängerin, so dass es zur Kollision kam. Die Frau wurde leicht verletzt, gab jedoch an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Von MAZonline