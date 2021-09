Nettgendorf

„Das ist einer von den Kleinen“, sagt Felix Kern im Vorbeigehen und deutet auf einen Kürbis, der, sollte man ihn zu Halloween aushöhlen und vor die Tür stellen, nicht nur böse Geister, sondern auch Nachbars Katze vertreiben würde. Auf dem Feld hinter dem Haus der Kerns liegen viele der medizinballgroßen Kürbisse doch nur zu zweien gibt es einen kleinen Trampelpfad.

Kürbiswiegemeisterschaft in Klaistow am 18. September

Das sind die Wettbewerbskürbisse. Mit dem größeren bewirbt sich Felix privat und mit dem kleineren der beiden tritt er erstmals beim Vereinswiegen für den Ruhlsdorfer Ballspielclub in Klaistow an, wo am 18.09. die jährliche Kürbiswiegemeisterschaft stattfindet.

Ganter Günther (r.) und Felix mit den Enten und Gänsen. Quelle: Antonia Engel

Genau dieses Fest ist es auch, was den zwölfjährigen Felix zum Kürbiszüchten gebracht hat. „Als ich das gesehen habe, wollte ich auch so einen großen Kürbis haben“, sagt Felix.

Der allererste selbstgezüchtete Kürbis wog 16 Kilo, erinnert er sich. Jahr für Jahr wurden die Kürbisse größer, bis der Atlantic Giant letzten Jahres auf ganze 127 Kg kam. Von diesem Kürbis stammen auch die Kerne, aus denen die diesjährigen Pflanzen entstanden sind.

Felix Kern und die Riesenzucchini Quelle: Antonia Engel

Dabei ist es gar nicht so leicht, einen so großen Kürbis heranzuziehen. „Dieses Jahr hatten wir viele Schwierigkeiten mit dem Wind. Die Pflanzen sind öfter abgebrochen“, erklärt Papa Tony. Deshalb baute die Familie einen kleinen Wall um die Pflanzen, damit diese windgeschützt groß und stark werden können. Doch auch mit Windschutz ist die Pflanze noch ganz schön pflegebedürftig.

Wasser braucht sie täglich – aber am besten kein kaltes, frisches Wasser aus der Leitung, sondern „abgestandenes aus der Tonne“, erklärt Tony Kern. Für die Kürbiszucht kaufte er extra zwei 1000 Liter Tonnen, die jeden Morgen mit Waser befüllt werden, damit die Kürbisse dann ihr Gourmetwasser bekommen können. Zusätzlich braucht ein Kürbis auch noch täglich Dünger - „aber nicht so viel, sonst könnte er platzen“, weiß Felix.

Düngen mit Brennnesselsud

Das Düngen machen die Kerns „auf die traditionelle Weise. Wir nehmen alles, was da ist“, so Tony. Vom Reiterhof gesponserten Pferdemist, Hornspäne oder Brennnesseln. Aus letzteren wird ein Sud hergestellt, der meist gleich mit in die Wassertanks gegeben wird. Dort steht er einen Tag, bevor die Kürbisse was davon abbekommen.

Felix Kern und der Riesenkürbis Quelle: Antonia Engel

Am mühevollsten ist wohl das Bestäuben, das machte Familie Kern von Hand in den frühen Morgenstunden. „Da mussten wir um acht aufstehen“, berichtet Felix und das am Wochenende. Die Kürbisblüten öffnen sich nämlich nur morgens - kurz vor der Mittagssonne schließen sie sich schon wieder. Mit einem Tuschpinsel werden die Pollen der männlichen Blüte auf die weibliche übertragen und diese wird dann zugebunden. So verhindert man, dass Bienen und damit eventuell fremde Pollen rankommen. „Da musste ich mich auch erstmal belesen“, so der Vater.

Doch das Wichtigste ist: „Man muss den Kürbis jeden Tag streicheln“, verrät Felix. Nur so erlangt der Kürbis einen Umfang von fast 260 cm und eine Länge von 108 cm. Wie viel er wiegt erfährt die Familie erst am kommenden Samstag – zwischen 250 und 300 Kilogramm schätzt Vater Tony ihn.

Eine Woche vorher, am 11.09., findet der Wettbewerb im Riesengemüse statt. Dort nimmt Felix zum ersten Mal mit seiner selbstgezüchteten Zucchini teil. 64 Zentimeter lang und 120 Zentimeter im Umfang misst sein Vater aus. „Die bleibt auch noch bis Samstag hier liegen“, sagt er, denn so könne sie immer noch ein bisschen wachsen.

Kürbiskerne aus Klaistow

Die Kerne nahm sich Felix letztes Jahr aus Klaistow mit, in ihnen steckt große Hoffnung. „Vielleicht werde ich ja da mal erster“, sagt der Siebtklässler. Essen kann man das Riesengemüse nicht – aber die kleinen Zucchinis, die unter zehn Kilo wiegen, schon. „Ich will aber auch nicht jedes Wochenende Zucchini haben“, lacht Tony. Deshalb wird ein Teil verkauft und ein anderer an die Enten und Gänse verfüttert. Die stürzen sich darauf, wie der Kürbis auf sein Gourmetwasser.

Beim Bäcker spenden sogar einige Nettgendorfer ab und an etwas für neue Kürbiskerne - für einen von diesen kann man nämlich schnell mal 20 Euro auf den Tisch legen. Denn nicht nur Felix Familie, sondern das ganze Dorf fiebert mit und drückt ihm für die Meisterschaft die Daumen.

Von Antonia Engel