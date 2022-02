Vorgestellt: Das „Schätzchen“ der Dobbrikower Feuerwehr

Dobbrkow

Das „Schätzchen“ der Dobbrikower Feuerwehr ist wohl unstrittig das Tanklöschfahrzeug 16/24. Und zwar nicht nur, weil das Fahrzeug seit 1992 im Besitz der Kameraden ist und demnach in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiern könnte. Damit hätte man dann einen echten Oldtimer im Bestand. Viel wichtiger ist jedoch, dass das TLF über drei Jahrzehnte treu seinen Dienst abgeleistet hat und die Männer und Frauen stets zuverlässig zum Einsatzgebiet gebracht hat. „Bei dem TLF handelt es sich um ein kompaktes, hochmobiles und geländetaugliches Einsatzfahrzeug, das speziell für die Waldbrandbekämpfung angefertigt wurde“, sagt Ortswehrführer Patrick Schlecht. „Es ist hochwertig verarbeitet und sehr mobil. Daher können wir damit ziemlich nah an den Brandherd heranfahren, was man mit anderen Fahrzeugen nicht kann. Es ist unser Erstangriffsfahrzeug.“

Brandbekämpfung in Jüterbog

Das TLF fasst 2400 Liter und hat eine Pumpenleistung von 2800 Liter pro Minute. Ausgelegt ist es für eine dreiköpfige Truppbesatzung. In den vergangenen Jahren hat es so manchen kleinen aber auch großen Einsatz mitgemacht. So war es unter anderem bei der Bekämpfung der Brände auf dem Schießplatz bei Jüterbog aktiv oder wurde bei Massow eingesetzt. „Die letzten Großeinsätze waren unter anderem 2019 bei Märtensmühle zu verzeichnen, wo wir vier Tage am Stück vor Ort sein mussten“, erinnert sich der Ortswehrführer. Auch als es im Heidehof in Jänickendorf oder 2017 im Frankenförder Schweinestall brannte, waren die Dobbrikower mit ihrem TLF mit dabei – nur um einige der unzähligen Einsätze zu nennen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Neufahrzeug für die Dobbrikower

Über die Jahre hat das „Schätzchen“ einige Schönheitsreparaturen über sich ergehen lassen müssen. Das heißt, es wurde laufend den technischen Gegebenheiten angepasst und bekam eine moderne Ausstattung. „Inzwischen haben wir arge Probleme mit der Ersatzteilbeschaffung“, sagt der Ortswehrführer. Auch das sich verändernde Einsatzspektrum gäbe zu denken. „Heutzutage gibt es immer mehr und immer größere Waldbrände. Daher ist es nun an der Gemeinde, in neue Technik zu investieren.“

Lesen Sie auch Trebbin: Das ist der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr

Ein wirklich alter Schatz

Gehegt und gepflegt wird übrigens noch ein weiteres Schätzchen der Dobbrikower. Dabei handelt es sich um eine alte Handdruckspritze aus dem Jahr 1931. Diese wird allerdings nicht mehr genutzt, sondern steht für alle sichtbar in der alten Wache, die als Feuerwehrmuseum umgebaut wurde. Die Kameraden aus der Alters- und Ehrenabteilung kümmern sich um den Erhalt des Exponates, das nur zu besonderen Anlässen herausgeholt und präsentiert wird. „Zu Weihnachten“, fügt Patrick Schlecht hinzu, „wird die Handdruckspritze mit Lichtern geschmückt und so feierlich beleuchtet“.

Von Iris Krüger