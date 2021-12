Baruth/Mark

Die beiden Waschbären-Mädchen im Baruther Wildpark Johannismühle haben jetzt einen Namen. Von den insgesamt acht Vorschlägen, einige davon mehrfach, setzte sich am Ende einer durch: Ab sofort müssen sich die zwei daran gewöhnen, „Wischi“ und „Waschi“ gerufen zu werden.

Weil Corona größere Events unmöglich macht, wollten der Wildpark Johannismühle Förderverein und der Geschäftsführer des Wildparks, Jan Tayeb, keine große Sache aus der Namensgebung machen. Im Beisein der MAZ gab es am Mittwoch dann Namensschilder am Gehege, auf denen auch die erste Patin für die beiden Waschbären verewigt wurde. Gerald Gronke, Vorsitzender des Fördervereins, legte dazu höchst selbt Hand an.

Gerd Gronke bringt die Namensschilder an. Quelle: Udo Böhlefeld

Mit der Flasche aufgezogen

Insgesamt drei Waschbärkinder hatten im Oktober zunächst bei Doreen Schulze aus Sperenberg Unterschlupf gefunden, nachdem die Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Die Sperenbergerin sorgte mit der Flasche dafür, dass die Bären keinen Hunger leiden mussten. Leider verstarb dennoch eines der drei Tiere. Kurzfristig gelang es Schulze dann, eine endgültige Bleibe zu finden. Denn die private Haltung von Waschbären ist auch unter solchen Umständen nicht erlaubt.

Im Wildpark Baruth bekamen die beiden ein großzügiges Gehege, in dem sie sich erst einmal an ihren neuen Aufenthaltsort gewöhnen sollen. Ursprünglich wollte Tayeb sie mit einer älteren Waschbärdame zusammenbringen. Erste Versuche zeigten aber schnell, dass die gesetztere Waschbärin mit den Rabauken nicht wirklich warm werden würde.

Erfolge bei der Patensuche

Erste Erfolge gab es auch bei der Patensuche für die beiden. So konnte Gerald Gronke den Namen Andrea Jahn, einer Mitarbeiterin desWildparks, bereits auf den Schildern verewigen. Mit Michael und Ruth Zeletzky werden weitere Namen in Kürze folgen. Eine Tierpatenschaft in Baruth kostet ab 5 Euro monatlich. Sie trägt dazu bei, Nahrung und Tierarztkosten zu finanzieren.

Ebenfalls zur Finanzierung des Tierparks trägt der Wildpark Johannismühle Förderverein bei. Der Verein, der 2001 gegründet wurde, gibt annähernd hundert Prozent der Mitgliedsbeiträge an den Wildpark weiter. „Wir haben keine Verwaltungskosten. Das einzige, was von den Mitgliedsbeiträgen bezahlt wird, ist das Porto und die Kosten für Druckerpatronen“, beteuert der Vorsitzende. Fördermitglieder zahlen ab 30 Euro Jahresbeitrag.

Ein Spendenscheck aus dem Supermarkt Quelle: Udo Böhlefeld

Ausflugsziel für die Weihnachtstage

Aller guten Dinge sind drei: So trägt auch der Rewe-Supermarkt der Familie Radke im benachbarten Golßen mit Pfandbon-Spendenaktionen zum Unterhalt der Tiere bei. Norman Merting überreichte jetzt einen Spendenerlös-Scheck über knapp 1040 Euro an Wildpark-Geschäftsführer Jan Tayeb, der sich für die rund 500 Tiere aus 50 verschiedenen Tierarten auf dem etwa 100 Hektar großen Gelände freute: „Davon kann man eine Menge Tierfutter kaufen.“

Denn auch der Baruther Wildpark hat unter den Corona-Bedingungen in den zurückliegenden fast zwei Jahren immer wieder zu leiden. So war der Park zeitweise komplett geschlossen, Veranstaltungen konnten nicht stattfinden, und die Vermietung von Ferienwohnungen auf dem Areal ist schwieriger geworden. Aktuell ist der Wildpark nur an den Wochenenden von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Immerhin ein lohnenswertes Ausflugsziel für Familien mit und ohne Kinder in den nächsten Tagen, denn Weihnachten und Neujahr fallen auf’s Wochenende.

Von Udo Böhlefeld