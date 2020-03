Gisela und Horst Schäfer feiern diamantene Hochzeit

Woltersdorf

Gisela und Horst Schäfer sind auf den Tag genau 60 Jahre verheiratet. Am 19. März 1960 gaben sie sich in Trebbin das Jawort. Kennengelernt hatten sie sich während der Ausbildung bei der Bahn. „Sie war in meiner Parallelklasse“, sagt der 81-Jährige. Nach Abschluss der Lehre begann sie ihre Tätigkeit an der Fahrkartenausgabe in Trebbin. Horst Schäfer war für Großbeeren eingeteilt. Als man den Fahrdienstleiter fragte, ob er sich vorstellen könnte, nach Trebbin zu wechseln, musste er nicht lange überlegen. Von seinem Wohnort Woltersdorf nach Trebbin war es nur ein Katzensprung, sodass er mit dem Rad fahren konnte. Außerdem freute er sich darauf, Gisela Sommerfeld, wie sie damals noch hieß, wiederzusehen. Auf sie hatte er schon während der Ausbildung ein Auge geworfen und das nicht nur wegen ihrer schicken rote Schuhe.

Es hat auf der Arbeit gefunkt

„Ich war ein wenig distanziert. Für mich war er ein netter Arbeitskollege. Ich habe es erst gar nicht geschnallt, dass er mehr von mir wollte“, erzählt Gisela Schäfer. Nachdem es dann doch zwischen ihnen gefunkt hatte, ging es mit der Hochzeit ganz schnell. Dadurch erhielten sie auch die Zusage für die Wohnung. Horst Schäfer musste sich entscheiden – entweder weiter seinem Hobby, dem Motorsport, nachzugehen oder seine Rennmaschine zu verkaufen, um davon Küchen- und Schlafzimmermöbel anzuschaffen. Er entschied sich für die Wohnungseinrichtung.

Fotograf ließ Schleier in eine Pfütze fallen

Die Hochzeit wurde mit 60 Gästen im Hotel „Niesler“ in Trebbin im heutigen „Kommandanten“ gefeiert. Die Musiker für die Kapelle mussten sie einzeln zusammensuchen. Dafür war die Stimmung um so besser. Das Wetter vor 60 Jahren war miserabel. Es war kalt und regnerisch und der Fotograf ließ den Schleier in die Pfütze fallen. „Deshalb schaue ich auf den Hochzeitsbildern auch unglücklich“, sagt sie.

Gisela Schäfer weiß noch genau, wie schwierig es damals war, weiße Brautschuhe zu bekommen. Ihre waren eine halbe Nummer zu klein und so konnte sie es kaum erwarten, sie endlich loszuwerden. Das Hochzeitskleid nähte ihre Mutter, die ihr Leben lang als Schneiderin zu Hause gearbeitet hat. Der Vater war Fleischer. Mit dem Schalk im Nacken dachte er sich fürs Brautpaar eine Überraschung aus und legte ihnen in der Hochzeitsnacht einen Berg Bockwürste ins Bett.

Dass sie ihre diamantene Hochzeit nicht so groß feiern können wie geplant, nehmen sie gelassen. Gemeinsam mit den beiden Kindern, vier Enkeln und drei Urenkeln wird nach der Corona-Krise alles nachgeholt.

Von Margrit Hahn