Hochbetrieb herrscht derzeit auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Woltersdorf. Dort wird im Auftrag der Verkehrswacht Teltow-Fläming der Parcours auf Vordermann gebracht. Alljährlich bereiten sich in Woltersdorf Viert- und Fünftklässler auf ihre Fahrradprüfung vor. Wie notwendig das ist, zeigen die Durchfallquoten der vergangen Jahren. 2017 sind 4,3 Prozent der Schüler durch die Prüfung gerasselt, 2018 waren es 4,8 Prozent und im vergangenen Jahr knapp drei Prozent. Ohne vorher zu üben, wäre die Zahl wohl weitaus höher.

Regeln im Straßenverkehr lernen

Jährlich nutzen 350 Kinder aus dem gesamten Landkreis Teltow-Fläming die Verkehrsschule. 1994 wurde die Einrichtung vom damaligen VAB-Chef Bernhard Friedrich und von Andreas Franke von der Verkehrswacht ins Leben gerufen. Seitdem haben Mädchen und Jungen auf dem Gelände die Regeln im Straßenverkehr realitätsnah lernen können. Sie müssen Hindernissen ausweichen, im Slalom und im Kreis fahren, einen Bremstest durchführen und die Ampelanlage berücksichtigen. Auch der Kreisausscheid „Bester Radfahrer des Landkreises“ findet regelmäßig in Woltersdorf statt.

Doch inzwischen war das Gelände zugewachsen und der Asphalt brüchig. „Durch die Coronakrise konnten in diesem Jahr nicht alle angekündigten Projekte stattfinden und so konnten wir Geld in Anspruch nehmen, um die Jugendverkehrsschule instand zu setzen“, sagt Andreas Franke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verkehrswacht Teltow-Fläming. Insgesamt 35.000 Euro kostet die Wiederherstellung. Das Geld stellten die Landesverkehrswacht und das Ministerium für Infrastruktur zur Verfügung – unter der Voraussetzung, dass die Arbeiten bis zum 15. Dezember dieses Jahres abgeschlossen sind. „Es war schwierig, in der Kürze Firmen zu finden, die noch Aufträge übernehmen. Zumal wir drei Angebote einholen mussten“, so Franke.

Seit Montag wurden zehn Kubikmeter Grünschnitt entfernt. „Das war auch dringend erforderlich, wir sind kaum noch mit den Fahrzeugen durchgekommen und die Verkehrsschilder waren auch nicht mehr zu erkennen“, betont Torsten Keil vom Unternehmen Keilbau in Luckenwalde. Auch eine neue Asphaltdecke wurde eingebaut. Uwe Schwendler von der Verkehrswacht kann es kaum erwarten, dass die kleinen Radfahrer die Verkehrsschule endlich wieder in Beschlag nehmen.

Unterstützung durch die Gemeinde

Nico Degler, Vorsitzender der Verkehrswacht Teltow-Fläming, bedankte sich bei Bürgermeister Stefan Scheddin für die Unterstützung. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal stellt während der Bauarbeiten die Fläche hinter der Feuerwehr für die Baufahrzeuge zur Verfügung. Zudem steht der Verkehrswacht die Fahrradwerkstatt zur Verfügung und die kleinen Radfahrer dürfen die Toilette im Gemeinschaftshaus in Woltersdorf nutzen.

Ortsvorsteher Markus Strube ist zufrieden: „Die Jugendverkehrsschule hat sich längst etabliert. Alles konzentriert sich hier mit Kindergarten, Spielplatz, Feuerwehr und Dorfgemeinschaftshaus.“

