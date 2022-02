Zülichendorf: Bäckerei Schwarz nach Umbau wieder geöffnet

Zülichendorf

Vier lange Wochen musste die Kundschaft warten, nun ist sie endlich wieder geöffnet: die Bäckerei Schwarz in Zülichendorf. Inhaber Christian Schwarz hat die Zeit genutzt, um das Geschäft einmal von Grund auf umgestalten zu lassen. „Wir wollten endlich frischer und frecher werden“, sagt seine Schwester Annett Paßow. Der Laden in der Kemnitzer Landstraße 10 wurde rund 30 Jahren von ihren Eltern übernommen. „Es gab zwischenzeitlich zwar einige Erneuerungen, aber nun war alles alt und abgenutzt“, sagt die Bäckermeisterin. „Es war jetzt einfach der richtige Zeitpunkt für eine Komplettsanierung“. Bei den Planungen seien die Mitarbeiter mit einbezogen worden. „Wir wollten deren Arbeitsbedingungen erleichtern und haben gemeinsam Ideen gesammelt, was alles zu beachten ist“, sagt Paßow.

Umbauarbeiten in der Zülichendorfer Bäckerei

Die Umbauarbeiten starteten vor vier Wochen. Zunächst wurde die Decke abgehangen und die Wände gestrichen. Alle Heizkörper wurden erneuert, ebenso wie die Beleuchtung des Ladens. „Wir haben neue Kühltheken angeschafft, neue Regale und weiteres Mobiliar. Damit wollen wir auch weg vom alten Küchenlook, alles sollte lockerer wirken“. Nun erstrahlt nicht nur das Interieur im neuen Glanz, scheinbar strahlen auch die Mitarbeiter. „Sie sind viel motivierter und arbeiten mit mehr Elan. Die Begeisterung wird sicher auch auf die Kundschaft übergehen“, meint die Bäckermeisterin.

Handwerker aus der Region Teltow-Fläming

Für die Umbauarbeiten seien lediglich Handwerker aus der Region hinzugezogen worden. „Allesamt waren sehr zuverlässig, so dass ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken möchte“, fügt sie hinzu. Der Umbau der Inneneinrichtung hatte länger gedauert, als geplant war. „Wir wollten es in drei Wochen schaffen, daraus wurden leider vier“. Daran seien jedoch nicht die Bauarbeiter schuld, sondern Lieferschwierigkeiten und Materialknappheit. Das sei auch der Grund, warum der neue Sitzbereich noch nicht fertig ist. Dort fehlen noch die Stühle für die Café-Ecke und das Material für die Ofensitzbank.

Kunden sind in Zülichendorf willkommen

Später, so fügt Paßow hinzu, soll auch noch das Dach erneuert werden, vorausgesetzt, dass die Holzpreise nicht weiter in die Höhe schnellen. Wichtig für die Kunden ist jedoch zu wissen, dass man bei dem Angebot der Bäckerei auf das Bewährte zurückgreift. „Und unsere Preise bleiben auch so wie bisher“, verspricht die Bäckermeisterin, die sich nun freut, ihre Kundschaft wieder im Hause begrüßen zu dürfen.

