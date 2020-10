Zülichendorf

Horterzieher und Viertklässler mussten sich am Dienstag einem Covid-Test unterziehen. Eine Hortnerin der Zülichendorfer Grundschule wurde in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming entschieden, dass Viertklässler und alle Horterzieher in Quarantäne müssen und das der Hort Sonnenschein in dieser Woche geschlossen bleibt.

Tests in der Turnhalle

Hortleiterin Beatrice Marquardt hatte mit dem Gesundheitsamt im Vorfeld alle Absprachen zur „Reihenuntersuchung“ getroffen. Als geeigneten Ort um Schüler und Hortnerinnen auf eine mögliche SARS-CoV-2-Infektion zu testen, wählte sie die Turnhalle. Dort war ausreichend Platz, um die Abstände einzuhalten. Mediziner Thomas Kolombe nahm die Abstriche vor. „Diese werden anschließend durch einen Kurier nach Cottbus gebracht“, sagt Kolombe.

Anzeige

Sabine Decker reicht der Hortnerin das beschriftete Röhrchen. Quelle: Margrit Hahn

Im Eingangsbereich nahm Sabine Decker vom Gesundheitsamt des Landkreises die Testpersonen in Empfang und versah die Röhrchen mit den entsprechenden Namen. „Ich rechne damit, dass die Ergebnisse am Donnerstag vorliegen“, so Decker. Bis dahin müssen sich Schüler und Hortnerinnen weiterhin in häusliche Isolation begeben.

„Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Quarantäne so schwer fallen würde“, erklärt Beatrice Marquardt. Aber auch ihr Hund leidet darunter. Er ist es gewöhnt ist, dass sie morgens um 7 Uhr eine Runde mit ihm Gassi geht. Da sie das Grundstück aber nicht verlassen darf, muss die Morgenrunde mit dem Vierbeiner ausfallen. So ganz nachvollziehen können die Erzieher die Regelung nicht, das sie das Haus nicht verlassen dürfen, während Familienmitglieder, mit denen sie unter einem Dach wohnen, ihrer geregelten Arbeit und ihren Hobbys nachgehen können.

Die Hortnerin schreibt den Mindestabstand für alle sichtbar an die Tafel. Quelle: Margrit Hahn

Aber es ist ein Ende in Sicht. Wenn die Tests negativ ausfallen, können alle Hortkinder in der kommenden Woche wieder die Einrichtung besuchen. Die Eltern haben auf die Hiobsbotschaft, dass der Hort in der ersten Ferienwoche geschlossen bleibt, relativ gefasst reagiert. Nur ein Kind nahm die Notbetreuung im Hort Stülpe in Anspruch.

Der zweite Urlaub fällt ins Wasser

Während die Tests für die meisten Hortnerinnen inzwischen zur Routine geworden sind, da diese in den vergangenen Monaten regelmäßig durchgeführt wurden, war es für die Schüler das erste Mal. Der zehnjährigen John fand den Test nicht angenehm. Aber noch viel mehr stört es ihn, dass in diesem Jahr nun schon der zweite Urlaub ins Wasser fällt. Im April konnte er mit der Familie nicht verreisen und jetzt in den Herbstferien wird es auch nichts mit der Fahrt in die Berge, weil er sich in Quarantäne begeben musste. „Dafür mache ich dann im kommenden Jahr viermal Urlaub“, so der Ruhlsdorfer. Seine Drohne ist ihm vor einigen Tagen auch abhanden gekommen. Die muss auf irgendeinem Nachbargrundstück gelandet sein. Und er darf nicht raus, um sie zu suchen.

Inzwischen haben Politiker den Vorschlag unterbreitet, in diesem Jahr die Weihnachtsferien zu verlängern und dafür die Sommerferien zu kürzen. Die Horterzieher halten dies für nicht akzeptabel. „Das würde wieder auf den Rücken der Erzieher ausgetragen“, kritisiert Beatrice Marquardt.

Mit Stand vom 13. Oktober gab es im Landkreis Teltow-Fläming 31 mit dem Coronavirus Infizierte, zwölf weniger als am Vortag, und 102 Verdachtsfälle. Seit Beginn der Pandemie sind damit 329 Infektionen registriert. 285 Personen gelten als genesen. 249 Personen befinden sich in Quarantäne, das sind 61 mehr als am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Gesundheitsamt bei 23,6.

Von Margrit Hahn