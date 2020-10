Zülichendorf

Eine Mitarbeiterin der Zülichendorfer Grundschule wurde am Mittwoch auf das Coronavirus getestet. Am Donnerstag lag das Testergebnis vor: Es ist positiv. Daraufhin hat das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming folgende Maßnahmen festgelegt: Die Grundschule bleibt am Freitag, am letzten Schultag vor den Herbstferien geöffnet. Alle Schüler außer die der 4. Klasse werden regulär unterrichtet.

Keine Hortbetreuung möglich

Alle Horterzieherinnen und die gesamte 4. Klasse der Grundschule Zülichendorf müssen sich ab sofort in Quarantäne begeben. Sie werden sich in den nächsten Tagen eines Covid-Tests unterziehen müssen. Dadurch muss der Hort Sonnenschein in der gesamten kommenden Woche geschlossen bleiben. Eine Hortbetreuung ist in der ersten Ferienwoche nicht möglich, da sich alle Erzieherinnen in Quarantäne begeben müssen. Ob in der zweiten Ferienwoche eine Hortbetreuung angeboten werden kann, hängt von den nächsten Testergebnissen ab und wird den Eltern zum Ende der nächsten Woche bekanntgegeben. „Sobald ich neue Informationen habe, werde ich diese den Eltern umgehend mitteilen beziehungsweise weiterleiten“, sagte Stefan Scheddin, Bürgermeister der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Er bittet die Eltern um Verständnis. „Ich weiß, wie schwer diese Situation für viele Eltern und Kinder ist“, fügt er hinzu.

Entwarnung hingegen gab es gestern hinsichtlich des Corona-Falles am Jüterboger Gymnasium. Alle 80 Abstriche, die am Mittwoch bei Schülern und Lehrern durchgeführt worden waren, sind laut Gesundheitsamt negativ.

Von Margrit Hahn