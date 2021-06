Zossen/Berlin

Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg (OVG) musste der Zweckverband Komplexsanierung Mittlerer Süden am Dienstag eine Niederlage einstecken. Nach einer Verfahrensdauer von neun Jahren entschied das Gericht, dass der vom KMS festgelegte Beitragssatz für die Schmutzwasserbeseitigung unzulässig ist. Im KMS-Verbandsgebiet zwischen Motzen, Töpchin und Kallinchen in Dahme-Spreewald und Gadsdorf in Teltow-Fläming sind 32 000 Anschließer vom Urteil des OVG betroffen. In der Nord-Süd-Ausdehnung reicht das Verbandsgebiet von Dahlewitz bis Kummersdorf-Gut.

Stellvertretend für ursprünglich insgesamt 27 Kläger hatte das Gericht die Rechtsanwältin Eva Sondermann und Karsten Worreschk aus Zossen zur mündlichen Verhandlung geladen. Dabei machte der Vorsitzende Richter Ralf Leithoff des 9. Senats am OVG schon zu Beginn der mündlichen Verhandlung deutlich, dass das Gericht dazu neigt, den Artikel 3 Absatz 10 der KMS-Schmutzwasserbeseitigungssatzung für unwirksam zu erklären. Die Kalkulation des KMS sei nicht wirklich plausibel.

Nach mehrfachen Unterbrechungen und einer gut zweistündigen Verhandlung bestätigte das Gericht die Vorbemerkungen des Richters. In den beiden Muster-Verfahren vor dem OVG entschied das Gericht zugunsten der Kläger. KMS-Verbandsvorsteherin Heike Nicolaus wollte nach dem Urteil zunächst keine Stellungnahme abgeben.

Fehlerhafte Flächenermittlungen

Im Detail ging es um einen zu hohen Beitragssatz für die Schmutzwasserentsorgung. Klägerin Eva Sondermann aus Mittenwalde, die zugleich als Anwältin die Betroffenen vertrat, bezeichnete die Beitragssatzung als unwirksam, „weil die Kalkulation nicht standhält“ und weil der KMS Fehler in der zugrundeliegenden Flächenermittlung gemacht habe. Dem kam das Gericht am Ende nach.

Nun muss der KMS die Beiträge neu kalkulieren. Wer in den zurückliegenden Jahren Widerspruch oder eine Klage gegen die KMS-Rechnungen eingelegt hat, kann nun auf eine Rückerstattung zu viel gezahlter Beiträge rechnen. Dabei muss der Zweckverband diese Beträge sogar noch mit sechs Prozent verzinsen.

Die Entscheidung des OVG Berlin Brandenburg dürfte auch für eine Wiederaufnahme zahlreicher Prozesse vor dem Verwaltungsgericht Potsdam führen. Die dort anhängigen Verfahren waren zu einem großen Teil ausgesetzt worden, um die Entscheidung in der Normenkontrollklage abzuwarten. Keine Chance auf eine Rückzahlung zu viel gezahlter Beiträge haben KMS-Kunden, die die Rechnungen bisher widerspruchslos akzeptiert haben.

Kalkulation auf Basis überhöhter Preise

Das Gericht ging davon aus, dass die Kalkulationen des KMS um mehr als 40 Millionen Euro überteuert waren. Anwältin Sondermann wirft dem Verband vor, dass er auf diese Weise und entgegen den gesetzlichen Vorschriften erheblich mehr erwirtschaftet als ausgegeben hat. Der Hintergrund liegt dabei in den 1990er Jahren. Der damalige Verbandsvorsteher, der ehrenamtliche Bürgermeister Grabowski aus der Gemeinde Alexanderdorf, soll zahlreiche Aufträge ohne Ausschreibung und zu überhöhten Preisen vergeben haben. Auf dieser Basis wurden dann die Berechnungen für die Gebühren und Anschlussbeiträge vorgenommen.

Karsten Worreschk und Eva Sondermann gaben sich nach dem OVG-Urteil hoch erfreut. Nach der langen Verfahrensdauer hatten sie mit einem schnellen Urteil noch gar nicht gerechnet. Sondermann hatte sogar, genau wie der KMS, für den Verhandlungstermin noch neue Beweisaufnahmeanträge vorbereitet, die das Gericht aber ablehnte. Eine erneute Beweisaufnahme hätte das Verfahren weiter verlängert.

Von Udo Böhlefeld