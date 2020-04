825-Jahr-Feier auf 2021 verschoben

Oehna

Das oehnsche Festkomitee hatte es schon länger geahnt. Seit Donnerstagabend steht es endgültig fest: Die große 825-Jahr-Feier im Juni findet nicht statt. Nach der Entscheidung der Bundesregierung am Mittwoch, Großveranstaltungen noch bis zum 31. August zu verbieten, liegen nun auch die Pläne in Oehna vorerst auf Eis. Denn wie Anja Bruckbauer erklärt, gehe das Festkomitee davon aus, dass zum Höhepunkt des Festaktes rund 1000 Besucher in Oehna zu erwarten sind.

Festkomitee legt neuen Termin schon fest

„Es ist natürlich traurig, weil so viel Arbeit dort hineingeflossen ist“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins. Seit dem vergangenen Jahr liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der große Festakt mit Umzug im Juni sollte nur der Höhepunkt im Jubiläumsjahr sein. Zahlreiche kleinere Veranstaltungen sollten die Dorfbewohner auch schon vorher auf die Feierlichkeiten einstimmen. Den Startschuss für das Festjahr lieferte die Neujahrswanderung am 1. Januar.

Im März zeichnete sich dagegen allmählich ab, was nun Realität ist. Grund zum Schmollen gebe es laut Anja Bruckbauer aber nicht. Denn sie stellt klar: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Deshalb wurde der Nachholtermin für 2021 bereits festgelegt. Die 825-Jahr-Feier werde im kommenden Jahr vom 11. bis 13. Juni stattfinden.

Feier vor 75 Jahren schon einmal verschoben

Für viele Dörfer ist die Situation neu. Dass traditionelle Veranstaltungen plötzlich nicht mehr stattfinden können, haben viele zuvor noch nie erlebt. In Oehna ist der umstandsbedingte Ausfall der Feierlichkeiten im Jahr 2020 allerdings keine Premiere. Denn schon vor 75 Jahren musste ein Jubiläumsfest verschoben werden.

Lesung aus der Dorfchronik am 6. März 2020 im Gemeinderaum Oehna. Quelle: Privat

„Zum Glück konnten wir unsere Lesung aus der Chronik am 6. März im Gemeinderaum Oehna noch durchführen“, erzählt Anja Bruckbauer. „So haben alle erfahren, dass in Oehna im Jahr 1945 aufgrund des Weltkrieges das Fest erst ein Jahr später gefeiert werden konnte.“

Gebuchte Akteure behalten Verträge

Einen Vorteil hat das Ganze am Ende auch: Durch die Verschiebung könne alles noch besser durchgeplant werden. „Alles müsste so gut vorbereitet sein, dass wir hoffentlich keine Probleme mehr haben“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins und lacht. Auch die für 2020 in Oehna gebuchten Akteure können aufatmen: Ihre Verträge bleiben für das nächste Jahr bestehen.

Da die finanzielle Situation derzeit vielen zu schaffen macht, macht der Heimatverein seinen Sponsoren außerdem ein Angebot. „Die, die es wünschen, können ihre Spende zurückbekommen“, erklärt Anja Bruckbauer. Denn unter den Sponsoren seien auch viele kleine Firmen, die eventuell stark von der Krise betroffen sind.“ Über alle aktuellen Informationen werden die Sponsoren schriftlich informiert.

Termine im Herbst bleiben vorerst bestehen

Erst einmal im Terminkalender bestehen bleiben aber die Wanderung zu historischen Orten rund um Oehna am 20. September ab 14 Uhr vom Dorfteich und das Herbstfest mit Fackelumzug und Traditionsfeuer am 31. Oktober um 18 Uhr mit Treffpunkt an der Feuerwehr. Darüber hinaus soll es auch zum eigentlich geplanten Festakt eine kleine Zeremonie geben.

Auch bei Kindern sind die Feierlichkeiten bei schönem Wetter am Dorfteich beliebt. Quelle: Isabelle Richter

„Wir haben schon darüber nachgedacht, ob wir die Kirchenglocken an dem Tag ein bisschen länger läuten lassen und dazu aufrufen, dass jeder sein Haus schmückt“, sagt Anja Bruckbauer. „Vielleicht können sich die Leute auch kurz mit einem Glas Sekt zum Anstoßen vor ihre Haustür stellen.“ Dies sei jedoch abhängig davon, wie die Krisenlage bis dahin ist.

Info: Auch der Foto-Wettbewerb wird zudem bis zum Jahresende verlängert. Gesucht werden nach wie vor Motive aus Oehna zu verschiedenen Jahreszeiten für einen Kalender. Teilnehmen kann jeder. Die aktualisierten Infos zum Wettbewerb gibt es in Kürze zum Nachlesen unter www.oehna-825.de

Von Isabelle Richter