Rohrbeck/Oehna

Im Bereich des Bahnübergangs auf der Landesstraße 811 zwischen Rohrbeck und Oehna ist der Asphalt seit Jahren in einem schlechten Zustand. Löcher und Risse sorgen vor allem bei kühlen Temperaturen wie noch vor wenigen Tagen für Gefahr. Wie die MAZ bereits in der vergangenen Woche berichtete, sei der Asphaltstreifen vom Andreaskreuz bis an die Schienen immer mal wieder notdürftig vom Landesbetrieb Straßenwesen geflickt worden. Der ist jedoch nicht zuständig, sondern die Deutsche Bahn.

Laut der Gemeinde Niedergörsdorf hatten sich Vertreter den Zustand am Bahnübergang auch schon im August angeschaut und die Schäden vermerkt. Nun teilte die Bahn der MAZ mit, dass die Gefahrenquelle tatsächlich behoben werden soll. „Derzeit läuft die Planung der Schadensbeseitigung“, bestätigte ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Darüber hinaus teilte er mit: „Die Beseitigung der Schadstelle ist nach der Winterperiode vorgesehen.“

Von Isabelle Richter