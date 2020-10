Oehna

„Für Musik nehmen sich die Leute dreieinhalb Minuten Zeit, an einem Roman liest man 48 Stunden dran und für einen Film braucht es zwei Stunden – aber ein Bild anschauen?“ Dafür würden sich die wenigsten Zeit nehmen, so Emily Pütter. Dabei müsse auch dieses Zeit haben zu wirken, eine Stimmung zu übertragen. „Ein Bild ist physisch anwesend, alles andere kann nur in der Zeit stattfinden.“ Man müsse damit leben, denn jedes Mal, wenn man daran vorbeigeht, kann man es aus einem anderen Winkel betrachten, es fällt anderes Licht auf das Bild, es sticht etwas anderes ins Auge. „Man muss die Auseinandersetzung mit dem Bild suchen“, sagt die Künstlerin. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag bot sie allen Kunstinteressierten zu den landesweiten Tagen des offenen Ateliers die Möglichkeit, sich die Werke, die sie seit April malte, anzuschauen.

Ihr Garten ist ihre Inspirationsquelle

Eigentlich wäre sie gerade in Sankt Petersburg, doch durch Corona wurde die Ausstellung dort abgesagt: „Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen.“ Es ist eine Zeit, wo es mit der Malerei schwierig würde, und vielleicht seien deshalb in ihren Bildern dieses Jahr so viele Schatten drin, überlegt sie. Vielleicht aber auch, um das, was vom Licht angestrahlt wird, besser hervorheben zu können. Was sie malt, sieht sie von ihrem Sommeratelier aus: Der Garten, den sie seit sechs Jahren wachsen lässt. Nur die Schafe dürften einmal pro Jahr rein. „Es ist unglaublich, wie schnell sich die Natur alles zurücknimmt“, denn seitdem hätte sich auch die Anzahl der Insekten verzehnfacht. Was für andere Unkraut ist, ist für sie Inspiration: „Es wächst wild, und wir wissen überhaupt nichts darüber – stattdessen rupfen wir es raus.“ Dabei wäre gerade das, was man übersieht, das, was nachher die meisten Probleme mache – oder in ihrem Fall sogar die Idee für das nächste Projekt liefert.

Emiliy Pütter (r.) mit Carsten und Britta Rostalsky, Pfarrer und Pfarrerin aus Dahme und Umgebung. Quelle: Antonia Engel

30 Schichten Farbe bilden die Grundlage für ihre Bilder. Eine Farbe über der anderen, denn, wie jeder es einmal ausprobiert haben dürfte, ergibt die Mischung aller Farben schwarz. Der Ansatz kommt aus der klassischen Malerei: „Das habe ich tatsächlich im Studium gelernt“, ansonsten lerne man im Studium überhaupt nichts außer Kontakte knüpfen und bluffen, lacht sie.

Betrachter soll immer wieder Neues entdecken können

Doch nicht nur Bilder gemalt hat sie – sondern auch zerschnitten. „Ich hatte da diese Idee im Kopf“, so Pütter, von Besuchern, die sich einen Rahmen aussuchen und dann damit über das Bild gehen und sich die passendste Stelle rausschneiden können. „Und dann hatte ich ein großes Bild, und das ist irgendwie nicht so richtig geworden – da habe ich das einfach ausprobiert.“ Mehrere alte Goldrahmen fand sie, bis zu 1,50 Meter hoch, mit denen sie experimentierte. Das Ergebnis stellt sie zum Tag des offenen Ateliers aus. Für ein Bild benötige sie fast drei Monate, manchmal müsse man es sogar ein halbes Jahr lang aushalten, bis das Bild fertig ist. Nachzeichnen könne sie ihre Bilder nicht. „Sicher würde es schneller gehen, würde ich das versuchen aber die Energie, die Bewegung, die Stimmung fehlt“, sowas könne man nicht imitieren. „So ist das in der Prozessmalerei – man arbeitet nicht auf ein Ergebnis hin, und man will nicht zu einer Lösung kommen“, stattdessen soll der Betrachter angesprochen werden vom Bild und immer etwas Neues entdecken.

Von Antonia Engel