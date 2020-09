Oehna

Die jährliche Ausstellung des Zierflügel- und Exotenzüchtervereins Jüterbog gehört in Oehna schon zur Tradition. Zwischen 300 und 400 Besucher strömen normalerweise im Herbst zu der Veranstaltung im Gasthof Witte, um die bunten Tiere zu bestaunen und sich mit anderen Hobby-Experten über artgerechte Haltung, Fütterung und Zuchterfolge auszutauschen.

Eberhard Friedrich, Vorsitzender des Zierflügel- und Exotenzüchtervereins Jüterbog Quelle: Isabelle Richter

Wegen der Coronapandemie stand allerdings auch diese Veranstaltung auf der Kippe. „Wir trauen uns dieses Jahr nicht, weil wir die Abstände nicht einhalten können“, erklärt der Vereinsvorsitzende Eberhard Friedrich. Auf der anderen Seite möchte sich der Verein unbedingt zeigen und auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Denn die Vogelzüchter haben Pläne. „Wir wollen uns gerne vergrößern“, erzählt Eberhard Friedrich.

Jungvögelverkauf in kleinem Rahmen

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben sich die Vogelzüchter deshalb eine Alternative überlegt. Am Sonnabend, dem 3. Oktober laden sie zur ersten Vogelbörse in den Gasthof Witte ein. Angeboten werden dort verschiedene Jungvögel aus der Familie der Großsittiche, Finken oder Kanarienvögel sowie Futtermittel. Interessierte Käufer haben die Möglichkeit, sich in der Zeit von 8 bis 12 Uhr umzuschauen. „Sonst gibt es ja über das Jahr verteilt mehrere Börsen, aber durch Corona ist auch vieles ausgefallen“, erzählt Eberhard Friedrich.

Vogel-Ausstellung in Oehna 2019 Quelle: Frank Neßler

In kleinem Rahmen haben Interessierte deshalb in Oehna noch einmal die Möglichkeit dazu. Laut Eberhard Friedrich habe man ein entsprechendes Konzept entwickelt, um die Abstände einzuhalten. Sollte der Ansturm doch größer als erwartet sein, müssten die Besucher einen Moment warten, bis ein anderer die Börse wieder verlässt.

Mit der Börse hofft der Verein, nicht nur erfahrene Züchter zu erreichen, sondern auch den ein oder anderen Neuling für das spezielle Hobby begeistern zu können. Denn wie Eberhard Friedrich berichtet, ist der Zierflügel- und Exotenverein inzwischen auf zehn Mitglieder geschrumpft. „Wir versuchen uns vor allem den Kindern zu zeigen und hoffen bei ihnen vielleicht das Interesse zu wecken“, sagt der Vereinsvorsitzende. Neben ihren Aktivitäten als Züchter machen die Vereinsmitglieder inzwischen auch mit anderen Aktionen auf sich aufmerksam. Zum Beispiel im Bereich Artenschutz mit dem Anbringen von Nistkästen. Denn der Verein will sich nicht nur auf die Exoten fokussieren, sondern auch die heimische Artenvielfalt sichern.

Als Exotenzüchter kommt man viel rum

Eberhard Friedrich hofft, dass sich die Mühen am Ende lohnen und ein paar Kinder dieselbe Leidenschaft für Vögel entwickeln. Die alteingesessenen Vereinsmitglieder wollen ihr Wissen gerne an die jüngere Generation weitergeben. Eberhard Friedrich hat heute selbst rund 50 Vögel. Sein Schlüsselerlebnis hatte er vor rund 25 Jahren. Wie der 59-Jährige berichtet, hatte sein Sohn sich damals einen Wellensittich gewünscht. „Ich war am Anfang eigentlich der, der dagegen war“, erinnert sich Friedrich. Für ihn heute kaum noch vorstellbar. Denn schon kurz nachdem der Wellensittich zu Hause einzog, war Eberhard Friedrich fasziniert. Danach nahm alles seinen Lauf. Aus einem Paar wurden zwei und mehr.

Eberhard Friedrich ist mit über 20 Jahren Erfahrung ein echter Experte im Züchten von exotischen Vögeln. Durch sein spezielles Hobby ist er in den vergangenen Jahren viel herumgekommen. Von Bremen über das Sauerland und bis zur Grenze nach Tschechien hat es den Züchter schon verschlagen. „Man lernt viele neue Menschen kennen“, sagt Eberhard Friedrich. Auch deshalb sei die Vogelzucht für ihn nach wie vor ein schönes und abwechslungsreiches Hobby.

