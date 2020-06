Oehna

Der Niedergörsdorfer Ortsteil Oehna feiert an diesem Wochenende sein 825-jähriges Bestehen. Der große Festakt musste jedoch wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nachgefeiert wird die Sause mit großem Programm vom 11. bis 13. Juni 2021 auf dem Festplatz am Dorfteich. Ganz unbemerkt sollte das Jubiläum aber auch in diesem Jahr nicht an der Dorfgemeinschaft vorbei gehen.

Am oehnschen Dorfteich gibt es seit Freitag einen weiteren Hingucker. Quelle: Isabelle Richter

Anzeige

Für einen feierlichen Rahmen trotz Einschränkungen, sorgten die Betriebe Oehnaland Holzverarbeitungs GmbH und Oehnaland Agrargenossenschaft. Mit einem riesigen Schild am Dorfteich gratulierten sie dem Dorf auf diesem Wege zum 825. Geburtstag. Etwa zwei Wochen soll der hübsche Hingucker im Ortskern stehen bleiben und dann in 2021 erneut zum Einsatz kommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Hoffnung auf Zusammenkünfte im Herbst

Der Dorf- und Heimatverein lud die Dorfbewohner am Freitagabend außerdem zum Lauschen ein. Um 18 Uhr läuteten die Kirchenglocken für ein gemeinsames Schwelgen in Erinnerungen an das, was war und was noch kommt. Denn das Jahr 2020 ist für die Oehnaer noch nicht vorbei. Bevor steht der Dorfgemeinschaft im Jubiläumsjahr etwa noch eine Wanderung zu historischen Orten rund um Oehna. Los geht es am 20. September um 14 Uhr vom Dorfteich.

Darüber hinaus soll auch das Herbstfest mit Fackelumzug und Traditionsfeuer am 31. Oktober stattfinden, sofern die Regelungen es bis dahin zulassen. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Feuerwehr Oehna. Ihr 85-jähriges Bestehen sollte ursprünglich auch in diesem Jahr im Rahmen des Ortsjubiläums gefeiert werden. Auch dieser besondere Jahrestag wird im kommenden Jahr nachgeholt.

Lesen Sie auch

Von Isabelle Richter