Oehna

Der Spielplatz „Hinter den Gärten“ in Oehna ist wieder um drei neue Geräte reicher. Nachdem in der Vergangenheit einige Geräte abgebaut werden mussten, kümmert sich der Heimatverein Oehna darum, dass die Fläche wieder mehr belebt wird. Im Herbst 2020 wurde bereits eine Tischtennisplatte mit Hilfe von Fördermitteln angeschafft. Vor Kurzem rückte die Firma SIK-Holz wieder an, um ein Trampolin, ein Stufenreck und eine Sprungplatte aufzustellen.

Der Spielplatz „Hinter den Gärten“ in Oehna hat in den vergangenen zwei Jahren wieder Zuwachs bekommen. Nun fehlt nur noch eine Sitzmöglichkeit. Quelle: Isabelle Richter

Zur Finanzierung der neuen Geräte hatte der Heimatverein im Frühjahr 2021 einen Fördermittelantrag gestellt. Im Oktober gab es die Zusage für eine Zuwendung vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft. Über die Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER wurden konnten die Gesamtkosten von über 6.700 Euro zu 75 Prozent gedeckt werden. Der Eigenanteil von rund 1.700 Euro ist durch Spenden finanziert worden, die der Verein in Vorbereitung auf das 825. Jubiläum im Sommer 2020 – das aufgrund von Corona ausfallen musste – erhalten hatte.

Heimatverein Oehna lädt zum Arbeitseinsatz im März

Aktuell sind die neuen Geräte noch mit Absperrband versehen. „Es sind noch Restarbeiten nötig, wozu die Temperaturen ein bisschen höher sein müssen“, erklärt Anja Bruckbauer zum Hintergrund. Das betrifft vor allem das Trampolin. Laut der Heimatvereinsvorsitzenden können aber das Stufenreck und die Sprungplatte schon in den nächsten Tagen genutzt werden. Offiziell eingeweiht werden sollen die neuen Geräte im Rahmen des gemeinsamen Frühjahrsputzes auf dem Spielplatz am 17. März. Alle zwei Jahre ruft der Heimatverein zum Arbeitseinsatz vor Ort auf. „Dieses Mal wollen wir die Schaukel sichern. Da muss ein Holzbalken ausgetauscht werden“, erzählt Anja Bruckbauer. „Außerdem wollen wir die Geräte streichen.“

Mit der Erweiterung des Spielplatzes ist nicht nur ein attraktiver Anlaufpunkt für die Kinder im Ort entstanden, sondern auch einer für Eltern und Senioren. Die neuen Geräte bieten mittlerweile ein Mehrgenerationenangebot, erklärt Anja Bruckbauer. Denn sie fördern auch den Individualsport. Aktuell gilt das Projekt Spielplatz als abgeschlossen. Auch die von der Gemeinde beantragte Tempo-30-Zone wurde vom Straßenverkehrsamt genehmigt und ist inzwischen ausgeschildert. Einen Wunsch möchte der Heimatverein seinen Einwohnern aber noch erfüllen. „Wir möchten für unsere älteren Leute gerne noch eine Sitzmöglichkeit anschaffen“, sagt die Vereinsvorsitzende. „Die Sitzbänke, die wir bisher dort haben, sind zu flach.“ Auch dafür hofft man erneut Fördermittel zu bekommen.

Darüber hinaus soll in diesem Sommer endlich wieder das traditionelle Dorffest stattfinden. Eine richtig große Feier wolle man laut Anja Bruckbauer aber erst zum nächsten Jubiläum, dem 830. Jahrestag des Ortsteils 2025 groß nachholen. Mit den noch übrigen Spendengeldern, die bereits für die geplante Veranstaltung in 2020 gesammelt wurden, sollen im Juni aber zumindest ein paar spezielle Programmpunkte wie Live-Musik oder eine Feuershow finanziert werden.

Von Isabelle Richter