Illegaler Müll in Oehna: Ermittlungen laufen weiter

Oehna

Illegale Müllentsorgungen in Waldstücken, an Straßenrändern oder anderen versteckten Orten sind in vielen Regionen des Landkreises Teltow-Fläming ein Problem. Oft ärgern sich Anwohner seit Jahren über wachsende Müllberge in ihrer Wohngegend. Die Verursacher zu ermitteln, gestaltet sich in den meisten Fällen jedoch schwierig.

Auch im Niedergörsdorfer Ortsteil Oehna ist die Entwicklung an einer Stelle besonders erschreckend. Seit 2015 beklagen Anwohner den immer größer werdenden Müllberg auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück nahe der Oehnaer Bahnhofes. Allerdings konnte dort im vergangenen Jahr ein Verursacher auf frischer Tat ertappt werden. Das Landeskriminalamt nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Nun könnte es bald mehr Details geben.

Hintergrund: Einwohner klagen schon seit Jahren

Auf dem abgelegenen Grundstück stapelt sich Müll aller Art seit Jahren um zwei heruntergekommene und leerstehende Asbest-Baracken. In den Gebäuden selbst ragt der Müll zudem fast bis an die Decke. Die Müllberge vergrößern sich zusehends. Das beobachtet auch Einwohnerin Marita Marufke, die regelmäßig mit dem Fahrrad an dem Schandfleck vorbeifährt.

„Die Leute schmeißen dort alles hin. Da sind Sachen dabei, die gehen gar nicht. Für mich ist dieser Ort eine Gefahrenquelle.“ In der Vergangenheit hatten Marita Marufke und ihr Mann Helmut mehrfach darauf hingewiesen, dass auch Kinder zwischen entsorgten Feuerlöschern, Elektromüll und scharfen Gegenständen spielen.

Naturschützer Helmut Brücher betrachtet das Grundstück ebenfalls mit Sorge. Er erklärte im vergangenen Jahr während einer Protest-Aktion vor Ort: „Wenn es hier brennt, dann ist das erheblich gesundheitsgefährdend.“

Ein Fahrer wurde noch vor Ort festgehalten

Neben kleineren Müllbergen, die offensichtlich aus Privathaushalten stammen, hatten Einwohner bemerkt, dass vermehrt auch ganze Lkw-Ladungen mit Leuchtstoffröhren oder schädlichen KMF-Platten abgeladen wurden. Der Eindruck, dass in Oehna gezielt in großem Stil entsorgt wurde, könnte sich bestätigen.

Ein Anwohner hatte im Mai vergangenen Jahres einen vermeintlichen Verursacher erwischt. Er informierte sofort die Polizei und die Gemeinde. Der Fahrer des Transporters konnte noch vor Ort festgehalten werden. Seitdem ermittelt das Landeskriminalamt Brandenburg in der Sache.

Staatsanwaltschaft kann bald vielleicht schon mehr sagen

Wie der Potsdamer Staatsanwalt Markus Nolte aktuell berichtet, wird es bald weitere Informationen zum Fall geben. Auf MAZ-Nachfrage erklärte er am Freitag: „Nach erfolgter Rücksprache des Dezernenten mit dem LKA teile ich mit, dass die polizeilichen Ermittlungen gegen drei erwachsene Beschuldigte hinsichtlich des Verdachts illegaler Müllablagerungen nahe des Bahnhofes Oehna nach derzeitigem Stand binnen eines Monats abgeschlossen und an die Staatsanwaltschaft übersandt werden sollen.“

Dass sich in dem Fall endlich etwas tut, beruhigt auch Marita Marufke. „Es ist schon mal gut, dass wirklich etwas passiert“, sagt sie und betont noch einmal: „Wir geben nicht auf.“

Von Isabelle Richter