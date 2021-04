Oehna

Die Feierlichkeiten zum 825. Jubiläum in Oehna müssen auch in diesem Jahr ins Wasser fallen. Dabei war es schon der zweite Anlauf, nachdem die eigentliche Festveranstaltung im Juni 2020 wegen Corona ausfallen musste. Anfang des Jahres war der Dorf- und Heimatverein noch zuversichtlich. Mit der Entwicklung der Pandemie in den vergangenen Wochen, änderte sich das. Als auch andere Feste in den Nachbarortsteilen frühzeitig abgesagt wurden, entschieden sich auch die Oehnaer dafür. „Wir hätten jetzt schon in die Planung einsteigen müssen, aber das macht so keinen Sinn und wir wollten nicht, dass nachher alles umsonst war“, so Anja Bruckbauer zu den Hintergründen.

Die Vorsitzende des Oehnaer Heimatvereins gibt trotzdem schon einen neuen Termin bekannt. Ob am 11. und 12. Juni 2022 unter dem Motto „Jubiläum 825+2“ gefeiert wird, ist noch unklar. „Irgendwann ist der Enthusiasmus weg“, sagt Bruckbauer. Wahrscheinlich wird es deshalb das gewohnte Dorf- und Heimatfest – nur ein bisschen größer. Immerhin hat der Heimatverein für die große Jubiläumsfeier zahlreiche Spenden erhalten. Damit die Spenden nicht ungenutzt auf dem Vereinskonto liegen, erklärt die Heimatvereinsvorsitzende: „Wir werden uns trotzdem ein bisschen mehr gönnen. Zum Beispiel Live-Musik und vielleicht eine Feuershow als Highlight.“

Ebenfalls abgesagt ist im Mai die geplante Radtour in Oehna. Zwar wäre diese durchaus coronakonform umsetzbar – allerdings gehört zu so einer Radtour auch immer ein geselliger Abschluss, findet Anja Bruckbauer. Weil man derzeit aber nicht zusammensitzen kann, soll es zur Radtour nun eine andere Alternative geben. Der Heimatverein ruft am Samstag, dem 8. Mai zu einem großen Frühjahrsputz im Ort auf.

Die Idee: Einwohner sich ganz einfach beim Spaziergang im Familienkreis beteiligen und Müll entlang der öffentlichen Wege und Plätze sammeln. Zum Beispiel entlang der Skaterstrecke oder am Dorfteich. Darüber hinaus werde leider auch immer wieder Müll rund um den Sportplatz entlang des Naturpfades entsorgt, erzählt Anja Bruckbauer. Dabei haben die Mitglieder des Ziergeflügel- und Exotenvereins Jüterbog dort eine Oase für Vögel und Insekten geschaffen. Zu welcher Zeit der Müll während des Frühjahrsputzes von den Spaziergängern eingesammelt wird, ist egal. Es gibt keinen konkreten Treffpunkt und die Aktion läuft den ganzen Tag. Müllbeutel gibt es am Sportplatz bei Anja Bruckbauer oder Heidelore Schrank oder am Sportplatz bei Ortsvorsteherin Nadine Buhle. Dort steht außerdem ein Sammelcontainer bereit. „Da unterstützt uns die Gemeinde“, berichtet Anja Bruckbauer.

Fastnachtstradition im Hochsommer und etwas anders

Neben dem Frühjahrsputz in zwei Wochen, hat der Heimatverein außerdem im August eine weitere Veranstaltung geplant. Das Sommer-Zempern soll am 14. August stattfinden und ist ein kleiner Ersatz für die Anfang des Jahres ebenfalls ins Wasser gefallene Fastnachtszeit. Beim Sommer-Zempern geht es jedoch weniger um Schnaps, sondern mehr um das nötige Kleingeld. Denn gezempert wird im August für den guten Zweck. Wie Anja Bruckbauer berichtet, möchte der Heimatverein Fördermittel bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Rund um die Flämingskate“ beantragen, um weitere Geräte für den Spielplatz „Hinter den Gärten“ zu kaufen.

Gewünscht sind ein Trampolin und eine Springplatte für die Kleinen sowie „Trimm-Dich-Geräte“ wie etwa Klimmzugstangen für die älteren Kinder und erwachsene Sportler. „Die Maßnahme muss mindestens 5000 Euro teuer sein. Dazu kommt ein Eigenanteil von 25 Prozent“, so Anja Bruckbauer. Im Mai soll der Förderantrag eingereicht werden. Dann heißt es zunächst einmal Daumen drücken für eine positive Zusage.

Von Isabelle Richter