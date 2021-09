Oehna

Danke sagen für den Zusammenhalt in den vergangenen Wochen – das lag Niedergörsdorfs Hauptamtsleiterin Andrea Schütze beim diesjährigen Saisonabschluss am Montag im Freibad Oehna ganz besonders am Herzen. Nachdem das Team bereits in vergangenen zwei Jahren viele Hürden gemeinsam meistern musste, lief auch in dieser Saison nichts nach Plan. Nur 5682 Besucher wurden in den vergangenen drei Monaten gezählt. Zum Vergleich: In den Rekordjahren 2003 und 2018 waren es mehr als 20.000 Gäste. Insgesamt 88 Tage war das Freibad in diesem Jahr geöffnet. Am 24. Juli kamen mit 357 die meisten Badegäste. Genutzt wurde das Freibad auch wieder von Grundschülern aus Jüterbog, Blönsdorf, Holzdorf und Seyda.

Schocknachricht kurz nach der Eröffnung

Zufriedenstellend ist das Ergebnis für die Gemeinde Niedergörsdorf nicht. „Es war eine schwierige Saison“, erklärte Andrea Schütze am Montag. Nur zehn Tage nach der Eröffnung am 5. Juni konnte Elke Werner ihren Dienst als Fachangestellte für Bäderbetriebe krankheitsbedingt nicht mehr antreten. Kurze Zeit später war klar: Die 61-Jährige wird nicht mehr ins Freibad Oehna zurückkehren.

Wie Andrea Schütze am Montag berichtete, ist Elke Werner letztlich nach kurzer und schwerer Krankheit in der Nacht zum 23. August im Hospiz eingeschlafen. „Das Leben muss weiter gehen, aber es hat uns hart getroffen“, so die Hauptamtsleiterin über die jüngste Nachricht. Seit zehn Jahren war Elke Werner das Aushängeschild im Freibad Oehna. Die Fachangestellte für Bäderbetriebe war extrovertiert und für jeden Spaß zu haben. Den Gästen aufgefallen ist sie mit ihrem farbenfrohen Looks und ihrem breiten Lächeln. Auch bei den Kindern kam die 61-Jährige gut an und wurde von ihnen nur „Elke“ genannt, berichtet Andrea Schütze.

Darüber hinaus galt sie als besonders fleißig. Das Freibad Oehna war für Elke Werner mehr als nur ein Arbeitsplatz. „Sie war oft hier – auch wenn sie gar nicht hätte hier sein müssen“, so Andrea Schütze rückblickend. Die sympathische Frau aus dem Freibad wird sowohl den Gästen als auch dem ganzen Team, das mit ihr über Jahre zusammengearbeitet hat, in Erinnerung bleiben. Andrea Schütze hatte sie zuletzt noch im Hospiz besucht. Einer ihrer Wünsche sei es gewesen, dass das Freibad erhalten bleibt.

Immer fleißig und gut gelaunt: Dafür war Elke Werner bekannt. Quelle: Uwe Klemens

Unter Hochdruck wurde im Juni nach einer Lösung gesucht, das Freibad wieder öffnen zu können. Denn Sven Knappe, der Elke Werner eigentlich ablösen sollte, befindet sich aktuell noch in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Mitarbeiter, Freunde und Bekannte des Freibades hörten sich um. Am 27. Juni folgte daraufhin ein Treffen mit Johanniter Gaston Paatz, der sich dazu bereit erklärte, in Oehna einzuspringen. „Ich habe 20 Jahre im Freibad Beelitz gearbeitet, das im vergangenen Jahr geschlossen wurde. Dadurch hatte ich den Sommer frei“, erzählt der 52-Jährige, der nebenbei noch in einem anderen Bad arbeitet. Unterstützt wurde die Gemeinde Niedergörsdorf in den vergangenen Wochen außerdem von Rettungsschwimmern des DRK. Andrea Schütze zeigte sich im Namen der Gemeinde dankbar. „Jeder hat überlegt, wie er seinen Anteil zur Öffnung des Freibades beitragen kann“, so die Hauptamtsleiterin. „Da hat man gemerkt, wer zu einem hält.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine gute Nachricht gab es zum Saisonende am Montag schließlich noch. Gaston Paatz erklärte beim Plausch am Beckenrand, auch in der kommenden Saison nach Oehna kommen zu wollen. „Eine Saison mache ich noch und dann gucken wir mal“, so der 52-Jährige.

Von Isabelle Richter