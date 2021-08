Oehna

Der Niedergörsdorfer Ortsteil Oehna ist nicht nur ein malerisches Dorf, sondern hat auch ein akustisches Aushängeschild. Seit 2019 dringen an jedem Dienstagabend die Klänge der Samba-Trommeln, Snares und Receniques des Ensembles „Vida Colorida“ aus den Räumen des Dorf- und Heimatvereins auf die Straße. „Zumindest dann, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, wie in den letzten eineinhalb Jahren“, sagt Pamela Rehfeld, die seit mehr als 20 Jahren Sambatrommel-Ensembles leitet und sich gleich nach ihrem Umzug nach Oehna auch in ihrem neuen Heimatdorf nach Interessenten für eine weitere Trommelgruppe umschaute.

Seinen ersten und wegen Corona leider bislang auch letzten öffentlichen Auftritt absolvierte das derzeit aus neun Mitgliedern bestehende Ensemble vor einem Jahr beim Straßenfest auf der frisch fertiggestellten B 102 in Jüterbog. „Unsere Jüngste ist 12, der älteste Mitspieler 71 Jahre alt und die Gruppe funktioniert prima. Aber für den richtigen Samba-Sound sind mir neun Percussionisten noch etwas zu wenig“, sagt Rehfeld, die von einem Ensemble mit zwölf bis fünfzehn Mitspielern und von Auftritten bei Dorf- und Stadtfesten und Feierlichkeiten im privaten Rahmen träumt.

Öffentliche Probe am Oehnaer Teich

Bei der Suche nach weiteren Mitgliedern entstand die Idee einer öffentlichen Probe, die Auftrittsmöglichkeit und Schnupper-Angebot gleichzeitig sein soll und am 3. September um 19 Uhr im Pavillon am Oehnaer Dorfteich, von den Einwohnern liebevoll „Haus am See“ genannt, als Open-Air-Veranstaltung stattfinden soll.

Rehfelds Hoffnung ist, dass die lateinamerikanischen Trommelklänge zumindest einige der Zuhörer derart begeistern, dass sie noch an diesem Abend oder bei einer späteren Probe mitspielen wollen. „Die Lust darauf ist eigentlich die einzige Vorbedingung, denn dass jemand nicht bis vier zählen kann, um auf der richtigen Zahl dann auf sein Instrument zu schlagen, habe ich in meinen vielen Samba-Jahren nur sehr selten erlebt“, wirbt die Ensemble-Chefin und lacht.

Die benötigten Instrumente werden gestellt. Einzig für Gehörschutz sollte jeder Interessierte selbst sorgen. „Denn wenn alle richtig in Schwung sind, kann es auf der Bühne auch schon mal laut werden“, so Rehfeld.

Von Uwe Klemens