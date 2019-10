Sponsorenlauf für die 825-Jahr-Feier von Oehna

Oehna

Im Niedergörsdorfer Ortsteil Oehna laufen die Vorbereitungen für das kommende Jahr schon jetzt auf Hochtouren. Denn am 13. und 14. Juni wird dort das 825-jährige Besthen Oehnas mit einem riesigen Dorffest gefeiert. Auf dem Programm stehen unter anderem ein großer Festumzug, musikalische Beiträge von Trommelfieber und den lustigen Blasmusikanten aus Seyda sowie eine Künstlermeile rund um die Oehnaer Dorfkirche. Darüber hinaus feiern auch die Freiwillige Feuerwehr und deren Jugendabteilung ihr 85-jähriges sowie 25-jähriges Bestehen.

Um das dreifache Jubiläum zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen, haben sich die Mitglieder des Oehnaer Festkomitees aber noch weitere eindrucksvolle Höhepunkte ausgedacht. Damit diese finanziert werden können, soll das nötige Kleingeld bei einem Sponsorenlauf am 26. Oktober eingesammelt werden. Der schöne Nebeneffekt: Jeder Einwohner kann so seinen ganz eigenen Beitrag zum Jubiläumsfest beitragen.

Im Anschluss gibt es das traditionelle Herbstfest

Der Sponsorenlauf findet im Vorfeld des jährlichen Herbstfestes mit Fackelumzug statt. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können die Läufer auf dem Sportplatz in Oehna an den Start gehen. Anmelden kann sich ab sofort jeder ganz einfach per E-mail unter heimatverein.oehna@gmx.de oder spontan vor Ort. Benötigt werden lediglich der Name des Läufers und des Sponsors sowie dessen Preis pro Runde. „Wie viel der Sponsor spendet, bleibt anonym“, erläutert Anja Bruckbauer zum Verfahren. Die Vorsitzende des Oehnaer Dorf- und Heimatvereins hofft auf eine rege Teilnahme.

Für Kinder wartet eine besondere Überraschung

Zur Animation werden die Teilnehmer vom Streckenrand aus mit rhythmischen Klängen von den „Heartbeaters“ unterstützt. Die Berliner Sambagruppe bietet seit März dieses Jahres immer dienstags Trommelkurse im Gemeinderaum Oehna an.

Wie Ortsvorsteherin Nadine Buhle berichtet, wird es für alle teilnehmenden Kinder ab der fünften Runde außerdem eine Überraschung geben. Was es genau gibt, möchte sie noch nicht verraten. Nur soviel: Das Festkomitee hat für das Jubiläumsjahr ein exklusives Accessoire anfertigen lassen.

Startschuss für die folgenden Veranstaltungen

Mit dem Sponsorenlauf am 26. Oktober sollen aber nicht nur Spenden für eine schöne Feier gesammelt werden – er ist auch gleichzeitig der Startschuss für eine Reihe von Veranstaltungen unter dem Motto „825 Jahre Oehna“, die die Einwohner auf die große Fete im Juni einstimmen sollen.

Noch vor Ende des Jahres wird es eine neue Ortsbroschüre geben. „Dort“, so Anja Bruckbauer „werden auch noch einmal alle Sponsoren benannt.“ Darüber hinaus informiert das Heft über alle anstehenden Termine. Darunter die traditionelle Neujahrswanderung am 1. Januar 2020 mit Jubiläumsquiz, eine gemeinsame Fahrradtour im Frühjahr und ein Vortragsabend zur Dorfchronik.

Aufruf zum Fotowettbewerb „Junge Aussichten“

Das Festkomitee hat jüngst außerdem einen Aufruf zur Teilnahme am Fotowettbewerb „Junge Aussichten“ gestartet. Mitmachen können Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre. Sie sollen ihre Lieblingsorte in Oehna auf Fotos präsentieren. Einsendeschluss ist der 1. April 2020. „Wir wollen daraus gerne einen Geburtstags- oder Abreißkalender mit Postkarten machen“, sagt Anja Bruckbauer. Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es unter www.oehna-825.de

Von Isabelle Richter