Liedekahle

Das Pflügen von Äckern und das Rücken von Baumstämmen mittels echter Pferdestärke ist heutzutage ein seltenes Bild. Im Laufe weniger Generationen haben moderne Maschinen wie Trecker und Harvester das Bild der Land- und Forstwirtschaft verändert. Doch Probleme wie die Bodenverdichtung durch schweres Gerät und der deutlich größere ökologische Fußabdruck führen hier und da zur Rückbesinnung auf die althergebrachte Methoden.

Kaltblut-Damen im Waldstück bei Liedekahle

Lilly und Nele kümmern derlei Betrachtungen wenig. Die beiden Belgischen Kaltblut-Damen kämpfen sich in diesen Tagen mit großer Ruhe und Ausdauer in einem Waldstück bei Liedekahle mit einem Pflug durch den Märkischen Kiefernwald.

Die nach einem Gemisch aus Holländisch und Flämingplatt klingenden Kommandos „Wist“ und „Hot“ ihres ursprünglich aus Belgien stammenden Gespannführers Douke Eekman und das Knacken von Ästen sind die einzigen vernehmbaren Geräusche. Sie stören den Waldfrieden nicht.

Waldboden-Pflügen per Pferd. Quelle: Uwe Klemens

Eekmans Auftraggeber ist die aus 130 Mitgliedern bestehende Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Görsdorf, die eine Gesamtfläche von 1.700 Hektar bewirtschaftet und sich von benachbarten Drahnsdorf über die Gemeinden Dahmetal und Dahme bis an die Kreisgrenze nach Elbe-Elster bei Mehlsdorf erstreckt. Das Pflügen des Waldbodens ist der Beginn des schrittweisen Waldumbaus vom reinen Kiefern- zum Mischwald.

Bejagung statt Einzäunung

Im aufgebrochenen Boden können sich ohne weiteres Dazutun von Menschenhand Eicheln und die Samen anderer Laubbaum-Arten leichter vermehren. Auf eine Einzäunung der rund 120 Hektar großen, nun für die so genannte „Naturverjüngung“ vorgesehenen Fläche will man verzichten.

Man wird versuchen, das drohende Abfressen der jungen Triebe durch eine stärkere Bejagung in den Griff zu bekommen, erklären der FBG-Vorsitzende Klaus-Dieter Lehmann und Steffen Hausmann, der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft.

Haben Baumstämme den Pflug zum Kippen gebracht, beherrschen Nele und Lilly auf schlichtes Kommando sogar den Rückwärtsgang. Quelle: Uwe Klemens

„Wenn wir die Jagd, wie in den letzten 30 Jahren, einfach nur verpachten, bekommen wir das Wild nicht in den Griff. Denn der Wildbestand ist einfach viel zu hoch und steigt beständig. In der Regel kommt der Jagdpächter irgendwann aus dem Westen angereist und kann der Jagd schon deshalb nicht in dem Umfang ausüben, den es braucht, um den Verbiss im Zaum zu halten, damit der Waldumbau gelingen kann“, erläutert Hausmann, warum der bisherige Pachtvertrag zum 1. April gekündigt wurde. Die Bejagung werden die Jäger aus den Reihen der FBG selbst übernehmen, wobei die Abschussquote auf etwa das Zehnfache steigen soll.

Für den aus ökologischer Sicht und auch unter wirtschaftlichem Aspekt dringend notwendigen Waldumbau bekommt die FBG vom Land Fördermittel in Höhe von 300 Euro je Hektar. Ob der Waldboden dabei mit dem Traktor oder per Pferd umgepflügt wird, spielt dabei keine Rolle, obwohl die Kosten für letztere Variante mit 450 Euro je Hektar 70 Euro höher liegen.

Die Liebe zum Pferd gab den Ausschlag

Welche Methode in seinem Wald angewendet wird, entscheidet jeder Waldbesitzer selbst und muss auch die Kosten dafür tragen. „Bei mir ist es die in erster Linie die Liebe zum Pferd, weshalb ich mich für diese Variante entschieden habe“, sagt Hausmann, in dessen Waldgebiet nun Douke Eekman mit seinen Tieren den Boden für die Naturverjüngung vorbereitet.

Wenn Wurzeln und Äste den Weg blockieren, muss die Handsäge ran. Quelle: Uwe Klemens

Die Liebe zum Pferd entdeckte der 55-Jährige als 20-Jähriger während seines Gartenbau-Studiums, als ihm zufällig eine Pferdezeitschrift in die Hände fiel. Nach einer weiteren Ausbildung zum Revierförster und einer Anstellung bei einer Firma, die zum Holzrücken Pferde einsetzte, folgte er Mitte der 90er-Jahre einem Ruf aus Brandenburg, wo in Beelitz für ein Öko-Modellprojekt Holzrücker wie er gesucht wurden.

Ein Belgier, der in Frankenförde lebt

Der Versuch, sich selbstständig zumachen, scheiterte, weil die erhoffte Nachfrage ausblieb, auch, weil der Einsatz des Harvesters billiger ist. Seit vier Jahren ist der Belgier, de inzwischen in Frankenförde zu Hause ist, nun im Nebenerwerb als Holzrücker und Pflüger von Waldböden und Äckern unterwegs oder spannt seine Pferde auf Anfrage auch mal vor den Kremser.

Die Geduld und die Kraft hat den Kaltblütern die Natur mitgegeben, den „Rest“ hat ihnen Eekman beigebracht. Zuschauer staunen, wie sicher seine Tiere den Kommandos „Wist“ für Links und „Hot“ für Rechts folgen und auf „Derüg“ sogar den Rückwärtsgang einlegen.

Wist und Hot waren schon früher europaweit die gängigen Kommandos, Derüg entstammt Eekmans flämischer Muttersprache. Und wo als in den Fläming, würde das besser hinpassen?

Von Uwe Klemens