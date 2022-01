Königs Wusterhausen

Jüngst mahnte die Bundesregierung an, dass die Mitarbeiter kritischer Infrastrukturen in besonderer Weise zu schützen seien. Befürchtet wird, dass das Personal wegen hoher Infektionszahlen durch die neue Omikron-Variante reihenweise in Quarantäne muss. Einen Zusammenbruch gesellschaftlicher Grundeinrichtungen, etwa von Krankenhäusern, Feuerwehren oder bei der Polizei, müsse unbedingt verhindert werden, hieß es von der Bundesregierung.

In Dahme-Spreewald aber betrifft das noch eine weitere Einrichtung, nämlich die Dahme-Nuthe Wasser,- und Abwasserbetriebsgesellschaft (DNWAB) in Königs Wusterhausen. Dort ist man für die Trinkwasser- und Abwasserversorgung von über 260.000 Menschen verantwortlich. Zu den Kunden zählen neben vielen Privathaushalten beispielsweise auch Krankenhäuser und Arztpraxen.

Die DNWAB hat mit Corona-Ausfällen zu kämpfen

Sascha Sander ist Geschäftsführer der DNWAB und sagt, dass es in den vergangenen Wochen durchaus viele Infektionen in dem Betrieb gegeben hat. „Bisher konnten wir das aber gut kompensieren“, sagt er. 290 Mitarbeiter hat der Betrieb insgesamt. In etwa 70 Prozent von ihnen seien geimpft. „Ich würde mir aber eine höhere Impfquote wünschen“, sagt Sascha Sander.

Um noch mehr Mitarbeiter zur Impfung zu bewegen, schafft die DNWAB Anreize. Beispielsweise würden die Mitarbeiter für den Impftermin den Arbeitstag frei bekommen, selbstverständlich bekommen sie auch frei, wenn nach der Impfung Nebenwirkungen auftreten, sagt Sascha Sander.

Derweil hat die DNWAB einen Krisenplan erarbeitet, damit es nicht zu massenhaften Corona-Ausfällen kommt. So wurde laut Sascha Sander schon zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr ein Krisenstab eingerichtet, der nahezu täglich darüber berät, ob die betriebsinternen Maßnahmen ausreichen – oder ob sie verschärft werden müssten.

Wegen Omikron: Der Krisenplan der DNWAB

Neben den gängigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen greift dabei zusätzlich ein umfangreiches Krisenkonzept. Etwa würden die Mitarbeiter voneinander separiert werden, damit sich das Virus im Falle eines Corona-Ausbruchs nicht auf große Teile der Belegschaft ausbreiten kann. Zudem würden die Mitarbeiter ausschließlich in Einzelbüros arbeiten, in denen zusätzlich Sprechwände aufgestellt seien.

Der Krisenstab der DNWAB besteht laut Sander aus der ersten Führungsebene, dem Betriebsarzt und dem Datenschutzbeauftragten. Bei schwerwiegenden Entscheidungen würden die Gesellschafter hinzugezogen werden. Etwa die Hälfte der Angestellten arbeitet laut Sander in administrativen Bereichen, die andere Hälfte im operativen Bereich – also stellenweise auch im direkten Kundenkontakt, etwa wenn die Wasserzähler abgelesen werden.

Beispielsweise müssten im kommenden Jahr im Landkreis etwa 15.000 Wasserzähler in privaten Haushalten gewartet werden. Dafür würden strenge Fristen gelten. Laut Sander überlege der DNWAB-Krisenstab gegenwärtig, wie vertretbar das ist – um die Zähler zu warten, entstünde direkter Kundenkontakt. „Auch die Familien haben bedenken. Wir werden im Januar entscheiden, inwieweit der Kundenkontakt heruntergefahren wird“, sagt er.

„Die letzte Waffe“: Mitarbeiter könnten trotz Infektion arbeiten

Weiter sieht der Krisenplan laut Sander vor, dass das Personal bei einer hohen Infektionszahl zwischen den jeweiligen Standorten der Werke verschoben wird. Im schlimmsten Szenario, dann, wenn die DNWAB aufgrund massenhafter Infektionen kaum mehr arbeitsfähig wäre, gäbe es „die letzte Waffe“, zu der man greifen könnte: Um die Wasser- und Abwasserversorgung in diesem Fall im Landkreis zu sichern, bestünde die theoretische Möglichkeit, dass Mitarbeiter auch trotz einer Corona-Infektion weiter arbeiten würden. Dann selbstverständlich ohne jeglichen Kontakt zu anderen Mitarbeitern oder Kunden.

Juristisch sei diese Option noch nicht rechtssicher – es bräuchte etwa Reglungen vom Bund in diesem Worst-Case-Szenario. Sicher ist laut Sander, dass dies auch nur auf freiwilliger Entscheidung der Mitarbeiter passieren dürfe. „Wir arbeiten bis zum letzten Mann und bis zur letzten Frau, wir sind für die Bürger da“, sagt er.

Die Absage des Gesundheitsministeriums

Umso mehr Unverständnis hat Sander dafür, dass die Mitarbeiter der Wasserwirtschaft, als es mit den Impfungen losging, lediglich in der Priorisierungsgruppe Drei waren – und demnach lange auf die Impfungen warten mussten. In einem Brief vom März an Ursula Nonnemacher, brandenburgische Gesundheitsministerin, wies er beispielsweise daraufhin, dass man in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming für insgesamt vier Krankenhäuser zuständig sei.

In einer Antwort vom Gesundheitsministerium wurde ihm jedoch eine Absage erteilt: „Auch wenn die Arbeit Ihrer Mitarbeiter zweifellos wichtig ist, verlangt die Vorschrift doch einen spezifischeren Bezug zur Gesundheitsversorgung. Ihre Mitarbeiter sind derzeit leider nicht anspruchsberechtigt“, hieß es damals nur.

