Teltow-Fläming

Keine Verletzten, aber umgestürzte Bäume und anderweitige Sachschäden – das ist die erste Bilanz von Sturmtief „Zeynep“, das am 18. und 19. Februar durch den Landkreis Teltow-Fläming gezogen ist. Wie bereits bei den vorangegangenen Stürmen „ Ylenia“ und “Xandra“ war vor allem der Norden der Region betroffen.

Bisher 182 Einsätze in Teltow-Fläming

Insgesamt wurden die Feuerwehren im Landkreis Teltow-Fläming über die Regionalleitstelle Brandenburg zu 182 Einsätzen gerufen (Stand: 19. Februar, 8 Uhr). Am Freitagnachmittag war die Einsatzlage zunächst noch vergleichsweise ruhig. Zwischen 12 und 18 Uhr kam es zu acht wetterbedingten Einsätzen, und zwar in Ludwigsfelde (1), Am Mellensee (1), Blankenfelde-Mahlow (1), Rangsdorf (3) und Zossen (2).

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hohe Windgeschwindigkeiten in Teltow-Fläming

Ab 18 Uhr nahmen die Windgeschwindigkeiten, insbesondere im Norden des Landkreises, deutlich zu. Über die Regionalleitstelle wurden die meisten Einsätze in folgenden Orten veranlasst: Ludwigsfelde (35), Blankenfelde-Mahlow (52), Großbeeren (17) Rangsdorf (19) und Zossen (19). Kleinere Hilfseinsätze, die direkt vor Ort geleistet wurden, sind in diesen Zahlen nicht enthalten. Deshalb fällt die Bilanz der Feuerwehren vor Ort mit Sicherheit höher aus.

Sperrung in Zellendorf/Oehna

In den meisten Fällen waren umgestürzte Bäume zu beseitigen, die auf Straßen oder Häuser gefallen waren. Zum Ausfall von Infrastruktur kam es nicht. Die Straße zwischen Oehna und Zellendorf in der Gemeinde Niedergörsdorf ist aktuell noch gesperrt, nachdem das Sturmtief „Ylenia“ dort rund 30 Bäume entwurzelt hatte. Derzeit wird geprüft, ob beziehungsweise wann sie wieder freigegeben werden kann (Stand: 19. Februar, 9.15 Uhr).

Vier Einsätze in Luckenwalde

In der Feuerwache Luckenwalde wurden in der Nacht vom 19. zum 20. Februar vier Einsätze verzeichnet. Die erste Meldung kam bereits am Freitag gegen 22 Uhr. Die Kameraden mussten im innerstädtischen Bereich wie auch außerhalb zwei umgefallene Bäume sowie mehrere Äste von den Straßen beseitigen. Insgesamt waren acht Kameraden an den Aufräumarbeiten beteiligt. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Straße des Friedens in der Kreisstadt wurde ein Stromverteilerkasten umgeworfen. Der Schaden wurde bereits behoben und die Gefahrenquelle beseitigt.

Sturmschäden auf Strecken der Odeg und Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn meldet zahlreiche Sturmschäden auf ihren Strecken in Brandenburg. Laut Meldung auf der Homepage der Deutschen Bahn ist der Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg mindestens bis Samstagmittag eingestellt. Auch die Linien RE4 (Ludwigsfelde Rathenow) und RB33 (Jüterbog-Berlin Wannsee) der Odeg sind derzeit unterbrochen.

Lesen Sie auch:

Die amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen im Landkreis Teltow-Fläming wurde am 19. Februar um 8 Uhr vom Deutschen Wetterdienst aufgehoben. Aktuelle Warninformationen gibt es unter www.wettergefahren.de oder über die NINA-Warnapp.

Von Iris Krüger