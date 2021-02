Teltow-Fläming

Nicht nur Grundstücksbesitzer haben es in diesen Tagen schwer. Wenn die Schneedecke über Tage geschlossen bleibt, wird für viele Wildtiere die Futtersuche schwierig. Dass plötzlich Vögel sonst eigentlich eher scheuer Arten vermehrt in den Bäumen der Vorgärten sitzen zeigt, wie sehr sie nach Nahrung Ausschau halten.

Futter für Amsel, Fink, Kleiber und Co.

Wie geeignete Futterstellen beschaffen sein sollten und welches Futter für welche Vogelart am besten geeignet ist, weiß Ornithologin Antje Drangusch, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich um den Schutz bedrohter Vogelarten kümmert und auch daheim für Amsel, Fink, Kleiber und Co. diverse Futtersorten bereithält.

Vogelfütterung im Winter – ein ausgedienter Rattan-Korb wurde zur gut angenommenen Futterstelle Quelle: Uwe Klemens

„Ob ein Vogel Körnerfresser ist oder eher Weichfutter bevorzugt, kann man zumeist schon an der Schnabelform erkennen“, erläutert die 48-Jährige. Der kräftige Schnabel des Sperlings beispielsweise deutet eindeutig auf einen Körnerfresser hin, der vergleichsweise spitze Schnabel der Amsel hingegen auf einen Weichfutter-Verwerter.

Dank Plastikschale, mit Saugnäpfen von außen an der Scheibe angebracht, und abwechslungsreichem Futter hatte Antje Drangusch jeden Tag eine „Piepshow“ vor ihrem Fenster. Quelle: Uwe Klemens

Bei der Winterfütterung spielt die Unterscheidung kaum eine Rolle, denn zum einen kommen am Futterplatz fast alle schauen, ob es etwas für sie gibt, zum anderen passen sich manche Vögel auch der Jahreszeit an und fressen nun, was sie in besseren Jahreszeiten verschmähen.

Das aus einem Gemisch aus Haferflocken, Beeren, Nüssen und Rosinen bestehende Fettfutter ist besonders energiereich und wird von vielen Vogelarten dankbar angenommen. Drosselvögel, wie zum Beispiel die Amsel, freuen sich über Apfel- und Bananenstücke. Meisenknödel, bestehend aus Kokosfett, Weizen und Sonnenblumenkernen, sind eine sinnvolle Ergänzung und lassen sich auch leicht selbst herstellen und mit Mehlwürmern, Rosinen und Hirse ergänzen. „Fertige Meisenknödel in Kunststoffnetzen haben den Nachteil, dass die leeren Netze dann oft in der Natur und in den Nestern landen, wo sich die Vögel dann darin verfangen und dann eingehen“, warnt Drangusch. Die Futterbehälter regelmäßig zu reinigen, damit sich Vogelkeime nicht ausbreiten, sei ein wichtiger Teil der Fürsorge.

