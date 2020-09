Ortsvorsteher werden beim Kaffeeklatsch in Mietgendorf zu Künstlern

Mietgendorf

Bunte Seifenblasen, die sich glitzernd und schwebend auf einem dunklen Hintergrund zu bewegen scheinen: Dieses Motiv wollten die Ortsvorsteher von Ludwigsfelde in der vergangenen Woche auf Leinwänden festhalten. Gemeinsam beteiligten sie sich an der Kunstaktion, die im Rahmen des Kaffeeklatschs in Mietgendorf stattfand.

Ortsvorsteher sollen Seifenblasen formen

Doch was am Ende so verspielt und leicht aussieht, lässt sich gar nicht so leicht umsetzen, mussten die Ortsvorsteher feststellen. Mit viel Feingefühl galt es, einen Metallring in eine Farbe zu tauchen und diese über der Leinwand durch Pusten zu einer Seifenblase zu formen, die dann auf dem Untergrund kleben bleiben sollte. Die Technik hat der Ludwigsfelder Künstler Karl Richter entwickelt, der beratend zur Seite stand.

Beim Kaffeeklatsch im September in Mietgendorf produzieren die Ortsvorsteher der Gemeinde Ludwigsfelde Kunst aus Seifenblasen. Quelle: Lisa Neugebauer

Bilder hängen im Rathaus und in den Dorfgemeinschaftshäusern

Nach einigen Probeversuchen hatten es die Ortsvorsteher aber raus und produzierten fleißig Bilder: Je eines pro Gemeindeteil entstand für die gemeinsame Ausstellung, die im Rathaus zu sehen sein wird, sobald es wieder für Besucher geöffnet ist. Auch für das Rathaus verewigte sich jeder Ortsvorsteher auf einem gemeinsamen größeren Bild mit einer Seifenblase. Außerdem durfte jeder für sein Dorfgemeinschaftshaus eine Leinwand gestalten.

