Ihlow/ Wiepersdorf

Kirchen waren schon immer ein Ort, in denen Menschen in Zeiten großer Not zusammenrückten. Wie groß das Bedürfnis nach menschlicher Nähe und geistlichem Zuspruch tatsächlich ist, zeigte sich auch am zurückliegenden Osterfest. Trotz strenger Corona-Auflagen, wegen der die allermeisten der sonst zwischen Gründonnerstag und Ostermontag üblichen Andachten und Gottesdienste nur verkürzt und im beschränkten Teilnehmerkreis stattfanden oder gänzlich abgesagt wurden, folgten nicht nur Gläubige dem Ruf der Glocken zur Osterandacht.

So oder so ähnlich könnte es gewesen sein

Die knapp einstündige Andacht zur Auferstehungs-Stunde machte in der Ihlower Dorfkirche am frühen Ostersonntag den Auftakt. Knapp 20 Besucher waren der Einladung von Gemeinde-Diakonin Christina Kampf gefolgt und betraten kurz vor sechs Uhr das dunkle Kirchenschiff. Das fahle, durch die Fenster im Altarraum dringenden Mondlicht gab ihnen das Gefühl: So oder so ähnlich könnte es sich angefühlt haben, damals, als die Frauen den Stein vor dem Eingang zur Grabhöhle fortrückten und entdeckten, dass der Leichnam des Gottessohnes verschwunden war.

Gemeindediakonin Christina Kampf trägt das Osterlichter von Besucher zu Besucher. Quelle: Uwe Klemens

Was das für die Jünger von damals und für die Christen von heute bedeutet, fasste Kampf mit Organistin Katja Stahl und Rezitator Michael Stahl mit eindringlichen Worten aus der Bibel und andächtiger Musik zusammen. Das Entzünden der Osterkerze vor dem Altar und das symbolische Weitergeben des Lichtes von Besucher zu Besucher waren die bewegendsten und auch bedeutsamsten Momente der Andacht. „Das Feuer Deiner Liebe entzündet unsere Kerzen“, fasst Kampf die Osterbotschaft in Worte, mit der traditionell das neue Kirchenjahr beginnt. Nur auf das an dieser Stelle sonst übliche, gemeinsame Singen in der inzwischen hell gewordenen Kirche musste in diesem Jahr verzichtet werden.

Der 12-jährige Romeo darf die Osterkerze zum Altar tragen, vor dem sein Bruder Friedrich im Anschluss getauft wurde. Quelle: Uwe Klemens

Vier Stunden später erlebten auch die Wiepersdorfer eine Osterandacht der besonderen Art, die ganz im Zeichen der Taufe des einjährigen Friedrich Schäper stand. Die mit der neuen Jahreszahl und den für den Anfang und das Ende der Welt stehenden Buchstaben Alpha und Omega verzierte Osterkerze ins Gotteshaus hineintragen durfte Friedrichs großer Bruder Romeo. Das stolze Gesicht des 12-Jährigen und das ihrer Eltern Franziska und Heiko war auch hinter der Corona-Maske gut zu erkennen.

Der Himmel ist offen für alle

„Der Himmel ist offen für alle und für jeden, egal welcher Herkunft, welchen Alters und welchen Geschlechts“ verkündete Pfarrerin Lý-Elisabeth Dang mit ebenso strahlendem Gesicht bevor der junge Wiepersdorf mit dem Segen aller Anwesenden in den Kreis der Christenheit aufgenommen wurde.

Auch bei diesem Gottesdienst brauchten die Besucher nicht auf Musik verzichten. Dass Dang nicht nur predigen, sondern auch passabel Gitarre spielen und singen kann, stellte sie erstmals unter Beweis. Organistin Elke Thier aus Hohenseefeld und Geigerin Beate Klemens aus Wiepersdorf verliehen dem Beisammensein mit ihren Instrumenten glanzvolle Atmosphäre. Schon bald waren Friedrichs, über dem Taufbecken wegen des kalten Wassers und der ungewohnten Aufmerksamkeit so vieler Menschen vergossenen Tränen vergessen.

Wann er mit seiner neuen Christen-Familie das erste Mal ohne Corona-Abstand im Gotteshaus zusammen sein darf, war nach dem Gottesdienst die am häufigsten und mit nur angedeuteten Umarmungen gestellte Frage. Erst knapp eine Woche vor Ostern hatte der Gemeindekirchenrat des Meinsdorfer Pfarrsprengels Grünes Licht für die diesjährigen Zusammenkünfte gegeben. In anderen Gemeinden, wie zum Beispiel in Niedergörsdorf und Kloster Zinna, hatten die Kirchenältesten anders entschieden.

Von Uwe Klemens