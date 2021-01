Großbeeren

Alles neu in Großbeeren: Nachdem die Erzieherinnen der Kita in der Bahnhofstraße bereits ihre künftige Arbeitsstätte begehen durften und die Lehrküche der Schule kurz vor der Eröffnung steht, neigen sich auch die Arbeiten am Erweiterungsbau der Otfried-Preußler-Schule dem Ende entgegen. Es dürfte nur noch wenige Wochen dauern, dann können die Schüler die neuen Klassenräume nutzen – so sie denn coronabedingt wieder zur Schule gehen können.

Im Neubau an der Berliner Straße, gegenüber der alten Otfried-Preußler-Schule, befinden sich acht Klassenräume, in denen die Schüler der Oberschule unterkommen sollen. Die Grundschüler sollen im alten Gebäude bleiben.

Anzeige

So sehen die neuen Klassenräume aus. Insgesamt acht baugleiche Zimmer für die Oberschüler gibt es. Quelle: Lisa Neugebauer

Die Klassenräume sind mit modernster Technik ausgestattet - unter anderem diesem Smartboard. Quelle: Lisa Neugebauer

Fachräume im Moment als Klassenzimmer genutzt

Ende Mai 2020 hatte die Gemeinde den Startschuss für den Neubau gegeben, der eigentlich bereits Anfang des Schuljahres fertig sein sollte. Doch weil im Sommer noch die Baugenehmigung vom Kreis fehlte, verschob sich die Fertigstellung auf Anfang 2021 – und das auch nur, weil der 2,8 Millionen teure Schulerweiterungsbau genau wie die neue Kita in der schnellen Modulbauweise gebaut wurde.

Trotzdem kommt der Neubau viel zu spät. Im Sommer sagte Schulleiter Boris Petersen mit Blick auf das anstehende Schuljahr: „Wenn jetzt nach den Ferien die beiden Klassen mit 45 Schülern mehr aufzumachen, dann geht das ohne die neuen Räume auf der anderen Straßenseite nicht mehr.“ Doch es musste gehen: Weil die Otfried-Preußler-Schule nicht genug Platz für alle Schüler hatte, musste sie Fachräume, die eigentlich für den Biologie- oder Physikunterricht gedacht sind, zu Klassenräumen umfunktionieren. „Mit der Fertigstellung des Neubaus wird endlich die räumliche Enge aufgegeben und die Fachräume werden wieder reaktiviert“, sagte Bürgermeister Tobias Borstel ( SPD) am Donnerstag.

Lesen Sie auch: Erste Fotos: Das ist Großbeerens neue Kita

Vom Treppenhaus des ersten Stocks des Neubaus blickt man auf die alten Gebäude der Otfried-Preußler-Schule. Quelle: Lisa Neugebauer

Schulstandort soll erweitert werden

Damit der Platz nicht sofort wieder zu knapp ist – denn Großbeeren rechnet mit weiterem Zuzug – plant die Gemeinde bereits weiter. Borstel verriet bei der Besichtigung des Neubaus, dass die Gemeinde das Grundstück rechts daneben bereits erworben habe. Die Verwaltung plane bereits, den Schulstandort zu erweitern. „Der Bedarf ist da und wir wollen hier noch einiges voranbringen“, sagte Borstel. Er könne sich vorstellen, auf der Seite des Neubaus „mehr als eine Oberschule“ aufzubauen – „eine Schule mit gymnasialem Anteil oder eine Gesamtschule wären Optionen“, sagte er.

Lesen Sie auch: Schule in Großbeeren bekommt Desinfektionsmittel

Der kleine Hof des Schulneubaus kann noch erweitert werden, dann die hinter dem Zaun liegende Wiese gehört auch zum Grundstück. Eventuell zieht dort dann der Schulgarten hin, der im Moment auf dem Gelände der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik (LVGA) ist. Quelle: Lisa Neugebauer

In den Neubau gegenüber der jetzigen Otfried-Preußler-Schule sollen schnellstmöglich acht Klassen der Oberstufe einziehen können. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch an der Verkehrssituation zwischen den beiden Schulgebäuden will der Bürgermeister langfristig etwas ändern. Um zum Neubau zu gelangen, müssen die Schüler die Hauptverkehrsstraße der Gemeinde überqueren – ein Grund, warum die Ober- und nicht die Grundschüler im Erweiterungsbau ihre Klassenräume haben. Was genau die Überquerung außer dem bereits bestehenden Tempo-30-Limit und der wenige Meter entfernten Fußgängerampel sicherer machen könnte, will die Verwaltung nun prüfen.

Von Lisa Neugebauer