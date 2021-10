Luckenwalde

Das E-Werk in Luckenwalde war 2019 furios als Kunstzentrum gestartet. Dann kam die Pandemie und stoppten das ambitionierte Veranstaltungsprogramm. Nach dem Neustart mit dem Gastspiel der Performance-Oper „Sun und Sea“ im benachbarten Stadtbad Anfang Juli nehmen die Betreiber am 22. Oktober nun auch den Ausstellungsbetrieb im eigenen Haus wieder auf.

Apokalypse in der Turbinenhalle

In der großen Turbinenhalle deuten geschrottete Autos und ausgediente Autoreifen eine apokalyptische Wegwerf-Landschaft an. Die darin eingebundene Filminstallation „The Family (A Zombie Movie)“ verhandelt das Thema Industriegesellschaft aus der Perspektive australischer Ureinwohner. Bis zu einem finalen Höhepunkt am 30. April 2022 sollen unter dem Motto „Power Nights“ viele weiter Events, Happenings und Workshops stattfinden, die von der Kuratorin Helen Turner organisiert werden.

Repräsentativer Eingang in in den Verwaltungstrakt des E-Werks in Luckenwalde. Quelle: Karen Grunow

Was keiner für möglich hielt

Die Londonerin lebt seit drei Jahren in Luckenwalde und hat vor sechs Wochen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Ein Besuch des E-Werks lohnt sich aber allein schon deshalb, weil es ihrem Mann Pablo Wendel gelungen ist, den ursprünglichen Zweck des architektonisch spektakulären Gebäudes aus der späten Gründerzeit zeitgemäß und nachhaltig wiederzubeleben. Der heute 41-Jährige aus Baden-Württemberg ist keiner von diesen Künstlern, die lediglich eine schöne Kulisse suchen, um ihre abgehobenen, intellektuellen Vergnügungen zu zelebrieren. Er hat etwas geschafft, was kein Einheimischer für möglich hielt. In kurzer Zeit gelang es ihm, das alte Kraftwerk wieder ans Stromnetz anzuschließen, ohne dabei auf die verfluchte fossile Kohle zurückzugreifen. „Ich habe kein gutes Gefühl. Unsere Existenz beruht auf einem Krieg gegen die Erde. Im Zuge der Globalisierung wurde er nur ans andere Ende der Welt verlagert“, sagt Wendel. Er spricht von „grauer Energie“ und meint damit die vielen Konsumgüter etwa aus China, die in unseren geschönten Energie- und CO2-Bilanzen nicht auftauchen.

Symbolträchtiges altes Glasfenster über dem Eingang. Quelle: Karim Saab

Tüftler und Selfmademan

Mit dem selbst produzierten Öko-Strom betreibt das E-Werk in Luckenwalde nicht nur die eigenen Maschinen, Heizungen und Filmprojektoren. Jeder Haushalt in Deutschland kann heute seinen Strom bei der Performance Electrics gGmbH beziehen und damit gleichermaßen das Kunstzentrum wie auch die alternative Energiegewinnung unterstützen. Pablo Wendel hat die Holzvergaser-Technologie aufleben lassen und mit den alten, rustikalen, technischen Anlagen verknüpft. Das 1913 errichtete E-Werk in Luckenwalde musste nach der Wende seinen Betrieb nicht wegen Überalterung einstellen, sondern weil die umliegende Industrie wegbrach. Von den ehemaligen Arbeitern ließ sich Wendel die Anlagen genau erklären. „Ohne die lokalen Kräfte hätte ich das nicht geschafft“, sagt er, der vor seinem Kunststudium in Stuttgart das Handwerk eines Steinbildhauers erlernt hat. Im Grunde seines Herzens ist er ein Tüftler und Selfmademan, wie er im schwäbischen Bilderbuch steht.

Nützliche Skulpturen

Wendel steht in einem Werkstattraum vor einer urigen Maschine, die er aus ausrangierten Oldtimer-Teilen gerade selbst zusammensetzt. Mit den wuchtigen Stahlspiralen können künftig die Holzschnitzel für den Heizkessel des Kraftwerkes auch vor Ort hergestellt werden. Er nennt seine Maschine eine „Skulptur“, obwohl sie ja doch kein Selbstzweck ist, sondern einem klaren Zweck dient. Pablo Wendel reklamiert offenbar einen neuen Kunstbegriff. Er erklärt nicht ein Readymade zum Kunstwerk wie einst Man Ray. Er begnügt sich auch nicht mit einer bizarren mechanischen oder elektrischen Apparatur, die in so manchen Museen für zeitgenössische Kunst ein nutzloses, aber imposantes Sinnbildes abgibt, wie etwa Exponate von Rube Goldberg oder Reinhard Zabka. Eher noch ließ er sich von Joseph Beuys inspirieren, der 1982 mit einer Kunstaktion die Pflanzung von 7000 Eichen durchsetzte.

Künstlerische Energie Im Vorleben von Pablo Wendel gibt es auch Kunstaktionen, die ohne das Energie-Thema auskamen. 2004 verband Wendel für die Videoarbeit „Latimeria“ in Norwegen einen Angelhaken mit einem Heliumballon. Ein Fisch, der anbiss, wurde aus dem Wasser gezogen und stieg bis in 3200 Meter Höhe auf. 2006 widmeten sogar die ARD-Tagesthemen dem Stuttgarter Studenten einen Beitrag, nachdem er sich im chinesischen Xi’an in die berühmte Terrakottaarmee „eingeschlichen“ hatte – mit einem selbst angefertigten Kostüm. Die Filminstallation „The Family (A Zombie Movie)“ wird am 22. Oktober zwischen 18 und 22 Uhr in der Turbinenhalle des E-Werks eröffnet. www.kunststrom.com

Pablo Wedel möchte sich aber nicht in ideologischen Theorien oder intellektuellen Gefilden verlieren, sondern mit seiner zur Kunst erklärten Technik die Welt wirklich verbessern – sowohl praktisch wie auch ästhetisch. Das tat er, als er 2015 Windräder aus alten Verkehrsschildern und -pfosten baute, deren Strom auch ins Netz eingespeist wird. Das tat er schon 2008, als er Solarzellen in der Nähe städtischer Lichtreklamen anbrachte, um mit der Energie sein Atelier zu beleuchten. „Das Thema Energie hat auch viel mit Macht zu tun“, erklärt er. Am Anfang stand sein Wunsch, als Künstler unabhängig und autark existieren zu können. Heute sieht er sich als Vorreiter für eine Energiewende, die viel einfacher sei als das die großen Konzerne behaupten.

Betonwand als Tischplatte

Auf dem Gelände des E-Werkes, das als gemeinnützige GmbH keinerlei Gewinne zulässt, haben schon 200 Gäste aus aller Welt für freie Kost und Logis mit Hand angelegt. Die Umgangssprache ist englisch. Sie tun alles, um auch alte Materialien zu nutzen, für deren Herstellung schon einmal viel Energie aufgewendet wurde. Das alte hässliche Trafohäuschen wurde zu einer schicken Gartenküche umgebaut. Alte Glastüren ersetzen heute eine massive Betonseitenwand, die nun als Tischfläche dient. Und die alten Benzin- und Dieselzapfsäulen vor dem Haupteingang sind heute Stromtankstellen, an denen Luckenwalder ihre E-Bikes und E-Autos frei auftanken können.

Die Kunststrom-Tankstelle vor dem alten E-Werk. Wo einst fossile Energien wie Benzin und Diesel getankt wurden, fließt heute Strom. Mit dem Fahrrad lässt sich zusätzlich Strom erzeugen. Quelle: Hartmut F. Reck

Luckenwalde in der New York Times

Über dem repräsentativen Eingang prangt ein wolkenförmiges Buntglasfenster, das eine Hand zeigt, die nach neun Blitzen greift. Das vielgestaltige Gebäude ist dabei, weltweit zu einer Ikone zu werden. In der New York Times und im Guardian erschienen schon ausführliche Artikel, die auch im Internet abrufbar sind. Im Verwaltungstrakt wie auch im Kesselhaus oder in der Turbinenhalle hinterlassen die originalen Böden und Deckengestaltungen einen tiefen Eindruck.

Kein Wunder, dass sich das privat betriebene Kraftwerk & Kunstzentrum auch bei Förderern großer Beliebtheit erfreut. Im letzten Jahr konnten Helen Turner und Pablo Wendel insgesamt 350 000 Euro Fördermittel eintreiben. Und zum Glück hat auch die Stadt Luckenwalde das Potenzial der Künstler-Initiative erkannt.

Von Karim Saab