Die Gemeinde Niedergörsdorf möchte Fördermittel aus dem Pakt für Pflege nutzen, der in diesem Jahr auf den Weg gebracht wurde. Wie die MAZ bereits berichtete, stehen der Kommune für 2021 noch 19.700 Euro zur Verfügung. Trotz des engen Zeitplanes möchte man diese Mittel in Niedergörsdorf nicht verfallen lassen. Ausgegeben werden können sie laut Hauptamtsleiterin Andrea Schütze noch in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022. Ein Förderantrag eingereicht werden muss aber noch in diesem Jahr.

Um Ideen zu sammeln, was mit dem Geld angeschafft werden könnte, fand am 12. Oktober im Kulturzentrum „Das Haus“ bereits ein Workshop statt. Nach einem Votum wurden drei Schwerpunkte festgelegt, die nun weiterverfolgt werden. Das sind die Anschaffung eines Kleinbusses, die Entwicklung einer App und das Anschaffen von Bänken als Treffpunkte für die Ortsteile. Im zweiten Schritt sollen nun die Bedürfnisse in den einzelnen Ortsteile erfragt werden, um anschließend eine Entscheidung treffen zu können, für welche Dinge in diesem Jahr noch Fördermittel beantragt werden können.

Vereinsamung im Alter vorbeugen

Wie Andrea Schütze anhand des Pflegedossiers des Landes Brandenburg erläuterte, waren im Jahr 2017 in der Gemeinde Niedergörsdorf 160 Männer und 197 Frauen pflegebedürftig. Die Tendenz für die kommenden Jahre sei steigend. „Bis 2030, so wird es geschätzt, werden wir 195 Männer und 247 Frauen in der Pflegebedürftigkeit haben“, so die Hauptamtsleiterin. Mit dem Pakt für Pflege soll dieser Entwicklung vorgebeugt werden. Wie Pflegedienstleiterin Viola Heimke betonte sind mit Pflegebedürftigen, anders als viele denken, nicht nur bettlägerige Menschen gemeint. Laut Heimke ziele das Programm vor allem darauf ab, der Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Je mehr soziale Kontakte Senioren haben, desto länger blieben sie körperlich und geistig fit.

Zwingend notwendig sei aus ihrer Sicht demnach die Anschaffung eines Kleinbusses, um die Senioren zu Veranstaltungen zu fahren. Laut Heimke müssen einige direkt von der Haustür abgeholt werden, weil sie es zu einer Haltestelle beispielsweise gar nicht mehr allein schaffen würden. Drei Leasingangebote sollen nun für einen eingeholt werden. Darüber hinaus suche man schon jetzt nach einem Minijobber mit Personenbeförderungsschein, der den Bus später auch fahren könne, so Andrea Schütze. Wer Interesse an solch einem Minijob hat, könne sich gerne an die Verwaltung wenden. Ob die Anschaffung eines Busses noch in diesem Jahr beantragt werden kann oder die Gemeinde das Projekt auf 2022 verschiebt, hängt davon ab, wie schnell man alle nötigen Unterlagen zusammenbekomme.

Alternativ könnten stattdessen andere oder mehrere kleine Projekte zunächst für dieses Jahr beantragt werden. Die Anschaffung von Bänken als Treffpunkt für die Ortsteile wäre etwa eine Möglichkeit. Auch gewünscht wurde sich beim Workshop im „Haus“ laut Edeltraut Liese (Linke) ein regelmäßiges Sonntagsfrühstück für die Senioren. „Wir haben noch den November und den Dezember und jetzt müssen Anträge geschrieben werden“, so Andrea Schütze „dazu warten jetzt auf die Zuarbeit aus den Ortsteilen.“

