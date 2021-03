Pandemie-Folgen: Großbeeren nimmt Kinder und Jugendliche in den Fokus

Großbeeren

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des Lockdowns sind wohl für alle Menschen schwer zu ertragen. Besonders hart trifft es aber Kinder und Jugendliche, da sind sich die Großbeerener Kommunalpolitiker am Dienstagabend im Sozialausschuss einig. „Die Pandemie hat tiefe Einschnitte in ihrem Leben gemacht“, sagt der Vorsitzende Daniel Krause (B 90/Die Grünen).

Als eine der ersten spürt das bereits seit Monaten Sozialarbeiterin Jeannette Bergner, die stellvertretende Leiterin des Großbeerener Jugendclubs. „Die Stimmung ist im Keller. So ziemlich jeder erzählt mir, dass er von Corona und den Einschränkungen genervt ist und sich ein Stück Normalität wünscht“, sagte sie im Januar gegenüber der MAZ. Das bestätigen nun auch erste wissenschaftliche Untersuchungen.

Studie zeigte: Jugendliche leiden unter Kontaktverbot

Laut einer Jugendstudie zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie, die das Bildungsministerium bei der Universität Potsdam in Auftrag gegeben hatte und die Mitte Februar vorgestellt wurde, fühlen sich etwa die Hälfte aller befragten Brandenburger Jugendlichen durch das Kontaktverbot stark oder sehr stark belastet. Etwa 37 Prozent leiden zudem unter der Maskenpflicht, den Veranstaltungsverboten, Ausgangsbeschränkungen und den Geschäftsschließungen.

Auch wenn mehr als zwei Drittel der Jugendlichen laut Studie mit den Corona-Beschränkungen weitgehend einverstanden ist und zu frühe Lockerungen ablehnt, gehen die Forscher davon aus, dass unter denen, die angeben, dass es ihnen damit nicht gut geht, einige sind, deren Situation sich sehr deutlich verschlechtert hat. „Hinter jeder Frage, die wir gestellt haben, verbergen sich Gewinner und Verlierer“, sagte Studienleiter Dietmar Sturzbecher bei der Vorstellung der Studie. Einen enormen Zuwachs an Gewalt in den Familien konnte der Professor aus der Studie allerdings nicht herauslesen, sagte aber: „Wer vorher schon geschlagen wurde, berichtet von einer Gewaltzunahme.“ Die Gruppe sei nur klein, aber genau denen müsse geholfen werden, sagte Sturzbecher.

Hilfsangebot soll zu Jugendlichen kommen

Großbeeren will sich nun der Probleme der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde annehmen. Doch bevor geholfen werden kann, müssen die Kommunalpolitiker herausfinden, woran es den Jugendlichen fehlt oder worunter sie leiden. Dafür wollen sie nun als ersten Schritt überlegen, wie man am besten an die Kinder und Jugendlichen herantritt. Klar ist aber: „Es soll nicht in erster Linie um Online-Hausaufgabenbetreuung gehen, sondern um Streetwork“, formulierte Gemeindevertreterin Petra Brückner (SPD) im Sozialausschuss. Krause pflichtete ihr bei: „Mein Vorschlag wäre, ein Angebot zu schaffen, wo Kinder und Jugendliche hinkommen können, wenn sie Probleme oder Sorgen haben.“

Ist Missbrauch in Gemeinde gewachsen?

Auch das Thema Missbrauch werfen die Mitglieder des Sozialausschusses auf. Laut Evgeniya Gärtner, Leiterin der Bürgerdienste im Rathaus, habe es zwar in den letzten Jahren keine bestätigten Fälle in der Gemeinde gegeben, aber „das heißt nicht, dass da nichts war“, sagte Brückner. Dieser Meinung ist auch Bettina Stobbe, Vorsitzende der Großbeerener Grünen: „Es passiert tagtäglich etwas – Kinder müssen aber auch erst dafür sensibilisiert werden, was normal ist und was nicht.“

Ob Kinderschutz, Streetwork oder Sorgentelefon – genaue Maßnahmen will der Sozialausschuss sich in den kommenden Wochen und Monaten überlegen. „Es ist wichtig, dass auf örtlicher Ebene überlegt wird, was getan werden kann“, sagte Stobbe. „Wir müssen die Hilferufe von Kindern wahrnehmen.“ Denn die Pandemie werde nicht mit Ablauf der aktuellen Eindämmungsverordnung getan sein.

Von Lisa Neugebauer