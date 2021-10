Paplitz

Mehrere beschädigte Verkehrsschilder, ein kaputter Gartenzaun und ein leicht verletzter Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmorgen in Paplitz. Der 72 Jahre alte Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass er vor dem Unfall mit rund 100 km/h und in Schlangenlinien auf dem Weg von Schöbendorf nach Paplitz ist. Der Polizei sagte der 72-Jährige, dass ihm vor Fahrtantritt schwindlig gewesen sei. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Von MAZonline