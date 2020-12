Paplitz

Fast unbeeindruckt von Corona expandiert in Baruth eine Firma, die getrost als grün und zukunftsträchtig bezeichnet werden kann: Produkte der Katz Biotech AG sind inzwischen so gefragt, dass die Gewächshäuser im Industriepark Birkenpfuhlheide nicht mehr reichen. Das Familienunternehmen baute jetzt im Ortsteil Paplitz für 2,8 Millionen Euro einen zweiten Standort auf. Die MAZ sah sich in den neuen, noch nicht komplett eingerichteten Gewächshäusern um.

Kampf unter Winzlingen

Dort geht es ebenso wie in Baruth um Nützlinge, die Pflanzen-Schädlinge ohne Chemie bekämpfen: Gegen Blattläuse werden Marienkäfer, Schlupfwespen oder Gallmücken eingesetzt; mit Fadenwürmern werden Schnecken bekämpft oder Spinnenmilben von Raubmilben gefressen. Welche Insektenart sich bei welchem Schädlingsbefall am besten eignet, das hänge von vielen Faktoren ab, erklärt der Firmenchef beim Gang durch die hüfthohen und beetweise rollbaren Ansaaten.

Peter Katz ist Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Der promovierte Agrarwissenschaftler ist seit 2003 im Industriegebiet Baruth. „Dort gab es mit der Abwärme von den Holz verarbeitenden Firmen günstig Energie“, so die Erklärung des Süddeutschen für die Standortwahl. Heute sieht er sich als einer von vier, fünf Anbietern in Deutschland als größerer Nützlingslieferant, europaweit jedoch als eher kleine Firma. Salonfähig sei diese Art von Schädlingsbekämpfung, seit Greenpeace mit einer Analyse Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Discounter-Gemüse nachwies, erzählt Katz.

Inzwischen würden 90 Prozent der in Deutschland unter Gewächshäusern angebauten Tomaten mit Nützlingen gegen Schädlinge geschützt, sagt er, und das nicht nur in Bio-Betrieben. Dieser Pflanzenschutz habe sich auch bei herkömmlicher Gemüseproduktion bewährt, weil Ökologie und Ökonomie stimmten.

Die Lupe ist das wichtigste Arbeitsmittel

Unliebsame Gäste auf Nahrungspflanzen lassen sich auf verschiedene Art mit Gegenspielern bekämpfen. Nützlingsproduzenten wie Katz kennen die Strategien von Marienkäfer-Larven, von Schlupfwespen oder Raubmilben: Sie fressen den Feind oder legen als Parasiten die Eier in ihm ab. Entsprechend sind Buschbohnen, Tabak oder Getreide als Trägermaterial für die Insekten nötig. Beim Gang durchs Gewächshaus holt Peter Katz immer wieder sein wichtigstes Werkzeug aus der Hosentasche: eine Lupe. „Es ist wie so oft im Leben – man darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen.“ Wie weit die Winzlinge gewachsen sind oder eine Pflanze befallen haben, das ist nur mit Vergrößerung zu erkennen.

Elite-Zuchten, Zwischen- und Massenvermehrung meistert die Katz Biotech mit 56 Beschäftigten: fünf arbeiten in den neuen Gebäuden in Paplitz, zehn Wissenschaftler forschen in einem Berliner Labor, vier Außendienstmitarbeiter hat die Firma, alle anderen arbeiten in den Baruther Gewächshäusern. Nach den Worten des Geschäftsführers macht Katz inzwischen vier Millionen Euro Jahresumsatz. Die AG liefert Nützlinge an Kunden europaweit. Hobbygärtner kaufen mal die kleinste Marienkäfer-Einheit, also für zwölf Euro netto 150 Eier, aus denen mindestens 100 Larven schlüpfen, oder für 6,50 Euro netto 500 Schlupfwespen-Puppen gegen die Weiße Fliege. „Das reicht für eine Fläche von 100 Quadratmetern“, so Peter Katz. Gewerbliche Stammkunden dagegen kaufen jährlich für bis zu 100.000 Euro ein.

Wichtig: den ersten Befall erkennen

Ein Teil ihrer Arbeit sei auch das Aufklären über den Nützlingseinsatz, vor allem für Hobbygärtner. „Wir müssen da sehr genau nach dem Schädling fragen, um zu erkennen, ob Raubmilben nötig sind gegen Weichhautmilben oder gegen Spinnenmilben. Oder ob gegen bestimmte Blattläuse Schlupfwespen besser sind als Marienkäfer.“ Gärtnerei-Fachbetriebe dagegen wüssten ziemlich genau, welche Art Spinner oder Blattlaus sie bekämpfen müssen. „Manchmal lassen wir uns auch Proben schicken, um den richtigen Nützling verschicken zu können“, erklärt er.

Doch eines sei immer wichtig, so der Firmenchef: „Entscheidend ist, den ersten Befall zu erkennen und gleich zu handeln.“ Ist ein Kirschbaum erst schwarz von Läusen, sei es oft zu spät: „Bei 100 Eiern, die wir verschicken, fressen die Larven 100.000 Blattläuse am Tag. Da ist bei 50 Millionen Läusen ökonomisch sinnvoll nichts mehr zu retten, das ist pure Mathematik“, erklärt der Herr über Käfer und Wespen.

