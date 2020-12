Paplitz: Sieglinde und Gerhard Schulze feiern eiserne Hochzeit

Paplitz

Ein Paplitzer Paar ist am heutigen Donnerstag 65 Jahre verheiratet und kann damit das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Das teilen der Ortsbeirat und der Verein Dorfgemeinschaft Paplitz mit. Stellvertretend für die Dorfbewohner meldet sich Ortvorsteherin Marlies Patzer in der Lokalredaktion: „Wir möchten die beiden mit unseren Zeilen überraschen, ist das möglich?“

Die Paplitzer freuen sich, dass Sieglinde und Gerhard Schulze Zeit ihres Lebens ehrenamtlich aktiv und engagiert sind. „Meist in der Gemeinde“, so die Ortsvorsteherin, aber auch darüber hinaus. „Als Ortschronisten haben sie einen großen Teil der Geschichte unseres Ortes erforscht, dokumentiert und gesichert für spätere Generationen“, heißt es in der Mail aus Paplitz. Zudem haben die beiden viele Senioren-Nachmittage und andere Veranstaltungen mit DVD-Vorträgen von Gerhard Schulze gestaltet.

Paplitzer sind dem Paar dankbar

Außerdem sind beide langjährige Mitglieder der Dorfgemeinschaft Paplitz und Mitbegründer der Gruppe Mundart, Tracht und Tradition. Das ist übrigens mit vielen MAZ-Beiträgen dokumentiert: Sieglinde Schulze schrieb nach dem Mauerfall zeitweise wöchentlich über den Alltag auf dem Lande, und zwar im Baruther Platt.

Unvergessen sind auch Sieglinde Schulzes Weihnachts- und Ostergeschichten. Die Paplitzer seien den beiden auch dafür „zu großem Dank verpflichtet“, dass sie sich „jahrelang bei der Gestaltung unseres Gemeindelebens einsetzten“, wie die Ortsvorsteherin schreibt. Verein und Ortsbeirat wünschen den Jubilaren noch weitere gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit „und weiterhin offene Augen und Ohren für Geschehnisse und Veränderungen in unserem Heimatort“, so Marlies Patzer.

2014 beim Empfang für Ehrenamtler waren Gerhard und Sieglinde Schulze Gäste von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Quelle: Julian Stähle

Nun fehlt für solch eine Ehrung zur Eisernen Hochzeit nur noch ein Bild des Jubiläumspaars. Da muss die Ortsvorsteherin passen, erklärt sie: „Das mögen die beiden nicht so gern.“ Nun gut, da hilft das Archiv der Redaktion: Dank der vielen Interessen der Schulzes, ob als Dorfchronisten, als Rad- oder Fußwandergruppe oder als Ehrenamtler im Einsatz fürs Dorf – es gibt inzwischen genug öffentliche Fotos dieser beiden rührigen Senioren. Vieles ist da dokumentiert: 2018 bekommt Korbmachermeister Gerhard Schulze, früher deshalb Kiepenschulze genannt zur Unterscheidung von anderen Schulzes, beim Sommerfest der Kreishandwerkerschaft den Goldenen Meisterbrief zum Jubiläum 50 Jahre Korbmacher-Meister; 2014 waren Sieglinde und Gerhard Schulze gemeinsam mit anderen Brandenburgern Gast beim Ehrenamts-Empfang von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD).

Übrigens: Wer den beiden irgendwo im Urstromtal selbst begegnet, der kann sie getrost nach guten Quitten-Rezepten fragen. Zum Jubiläum aber haben nun sicher andere für sie gekocht und gebacken.

Von Jutta Abromeit